PNV cree que hay que "hacer una reflexión" sobre la ley del 'sí es sí' para ver si hay que efectuar "un retoque"

BARAKALDO (VIZCAYA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha mostrado partidario de "hacer una reflexión" sobre la llamada ley del 'solo sí es sí' y analizar si hay que hacer "un retoque" para que "no haya ninguna duda ante los juzgados", algo que no "descarta".

En declaraciones en la localidad vizcaína de Barakaldo, donde ha participado en un encuentro con alcaldes y candidatos del PNV a las elecciones municipales y forales, ha defendido que "el concepto de la ley de hacer un tipo delictivo más amplio es el correcto", aunque "otra cosa es que quizá haya que afinar más la ley para que las interpretaciones no sean las que se están haciendo por parte de muchos juzgados, no todos", y que están suponiendo la rebaja de algunas condenas.

Si bien para los hechos delictivos anteriores a la aprobación de la ley "el asunto está como está", a su entender, "sí convendría hacer una reflexión de cara al futuro". "Y, si hay que hacer un retoque a la ley para que no haya ninguna duda ante los juzgados --porque parece que el Tribunal Supremo no va a asumir esa interpretación o marcar una línea jurisprudencial a seguir--, no lo descarto", ha manifestado Aitor Esteba, en cuya opinión, "es un tema que por lo menos sí que induce a una reflexión".