PNV cree que Sánchez no acepta el referéndum de autodeterminación por la presión de sectores del PSOE y la prensa

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Estebancree que "mal se va a ir" en relación a la situación en Cataluña si "no hay una ratificación" de un acuerdo por parte de la sociedad catalana, y ha enmarcado el rechazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un referéndum en una "cierta posición para las corrientes contrarias que ha tenido dentro su partido con respecto los indultos y toda la presión mediática que venía desde la derecha".

En una entrevista a Herri Irratia, recogida por Europa Press, se ha referido al diálogo que se abrirá en torno a Cataluña y ha asegurado que "no se necesita ninguna intermediación", tras ser cuestionado por si el Lehendakari, Iñigo Urkullu, podría tener un papel de mediación.

Según el diputado jeltzale, "se tienen que arreglar entre ellos" y "sabrán exactamente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tiene avanzar"

A su juicio, es evidente que hay "un problema político de características nacionales como también ocurre en Euskadi" y que, si se "pretende una cierta estabilidad y una mecánica que dure para las próximas décadas, hay que "ponerse de acuerdo" porque, "si no es perpetuar el conflicto y generar dificultades".

Ante el planteamiento del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de que "nunca" aceptarán un referéndum, ha indicado es "complicado" decir "nunca jamás" en la vida y "en política todavía más".

A su juicio, "tenía que marcarse una cierta posición para las corrientes contrarias que ha tenido dentro su partido con respecto los indultos y toda la presión mediática que venía desde la derecha". Esteban, que ha señalado que no será él quién diga a los catalanes "por dónde tienen que ir", pero "evidentemente, sin una ratificación de ese acuerdo por la sociedad catalana, mal se va a ir".

"Hay una pulsión nacional, tanto en Euskadi como en Cataluña, es evidente, la vida tiene sus momentos, puede ser mayor o menor en unos momentos determinados pero lo que no tengo ninguna duda es que ambas sociedades quieren decidir su futuro y que nadie les diga que es lo que pueden llegar a ser o qué tienen que hacer o sentirse maniatadas desde Madrid", ha apuntado.

Esteban ha agregado que se sienten como una sociedad "diferente, ni mejor ni peor, pero que tiene sus propias dinámicas y que hay que respetarlas".

Respecto a si podría ser una consulta, aunque no fuera vinculante, Esteban no ha querido "adelantarse" porque "no se ha empezado absolutamente nada" y tampoco sabe "cuál es la disposición catalana e incluso qué pulsión habrá entre los dos partidos que conforman el Gobierno -ERC y Junts-". Por lo tanto, ha indicado que "hay que esperar un poquito y ver cómo se desarrolla la cosa" pero ha afirmado que hay que ser "optimistas".

"Al menos con los indultos se puede empezar a hablar, sin los indultos hubiera sido absolutamente imposible porque era un tema que dolía mucho en la sociedad catalana y también en las encuestas que han salido se ha visto clarísimamente que había una mayoría catalana absolutamente favorable a indultos por encima de sentimientos nacionales".

Respecto a la postura de partidos contrarios a ese diálogo, ha señalado que no le sorprende esas posiciones porque también las ha visto en Euskadi y cree que "no hablan de Cataluña pensando en Cataluña" sino que se "utiliza como arma arrojadiza para atacar en el debate político español al adversario"

El diputado del PNV ha señalado que, como no tienen mucha representación allí, no tienen "mucho que perder", pero igual "sí tienen mucho que ganar en otros lugares de la península". "Utilizan el tema, no es que les preocupe, porque un 'todos a la cárcel' que es lo que decían, no solo Casado, también Arrimadas, que ha sido rotunda, es que no se está pensando en Cataluña y los catalanes".