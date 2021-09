PNV cree que la subida del SMI es "una buena cosa" y no entiende que la patronal "se cierre en banda"

Afirma que el Gobierno ha actuado "tarde y medio mal" ante los precios de la electricidad

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Orturzar, ha considerado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es "una buena cosa" y, por ello, no entiende "por qué la patronal se ha cerrado en banda". "Para ser un país de primera, hay que poner unos mínimos comunes de dignidad", ha señalado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha valorado de este modo el acuerdo alcanzado por el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT para incrementar el SMI en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas, con efectos desde el 1 de septiembre de este año.

A juicio de Ortuzar, la subida del Salario Mínimo Interprofesional es "una buena cosa", por lo que no entiende "por qué patronal se ha cerrado en banda a una media que es buena para todo el mundo".

De este modo, ha defendido que, "para ser un país de primera, hay que poner unos mínimos comunes de dignidad que se sitúan en esos parámetros e incluso en alguno un poco mayor".

"TARDE Y MEDIO MAL"

Por otro lado, ha considerado que el Ejecutivo ha actuado "tarde y medio mal" ante los precios de la electricidad ya que "había que haber actuado mucho antes". "Vamos a ver esta reforma que han puesto en marcha si tiene los efectos deseados o efectos perversos y todavía un rebrote mayor en el precio de la luz", ha manifestado.

También ha criticado que en el Gobierno central "sólo se mueven cuando les aprieta el zapato" y ha lamentado que es "una pena tener que andar así" recordando el traspaso del Ingreso Mínimo Vital antes del debate presupuestario. "No me gusta andar como si estuviéramos en una puja, pero no queda más remedio a veces", ha señalado Ortuzar, que ha apuntado que, "ante la necesidad de llevar a resultados este país, hay que hacerlo así".

Finalmente, preguntado por las distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contrarias a medidas del Gobierno Vasco frente a la pandemia, ha afirmado que "no puede ser que el sentido común no esté en las sentencias".