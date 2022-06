El PNV critica al PSOE por vetar en el Congreso su ley para limitar la inviolabilidad del Rey: "Se hace un flaco favor"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha cargado este martes contra el PSOE por haber frenado en la Mesa del Congreso la tramitación de la reforma legislativa registrada por su formación para limitar la inviolabilidad del Rey. A su juicio, el PSOE "se hace un flaco favor" con esta decisión y, además cree que la Corona "no va a tener ningún futuro" si "pretende quedarse anquilosada".

La proposición de ley del PNV pretendía reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para habilitar al Supremo a examinar las acciones del Rey que no tengan refrendo de las Cortes y las que no tengan relación con la gestión de la Jefatura del Estado. Es decir, se mantendría la inviolabilidad para sus funciones propias de monarca constitucional y para la organización de la Casa de Rey, pero ya quedarían fuera de protección actos privados como sus negocios particulares.

Pero, amparándose en un informe de los servicios jurídicos, el PSOE y el PP han unido sus votos en la mesa del Congreso para rechazar que la iniciativa pudiera seguir su curso. Vox no ha podido acudir a la reunión pero habría votado lo mismo, mientras que sólo Unidas Podemos ha apoyado su tramitación.

MAYOR DISTANCIAMIENTO DE ZARZUELA

"Si lo que pretende la propia Zarzuela es quedarse anquilosada, me parece que no va a tener ningún futuro", ha comentado Esteban en una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que "dar por bueno que no se puede hacer una interpretación de la palabra inviolabilidad de la Constitución" aboca a "un mayor distanciamiento con la monarquía".

Esteban ha defendido que su iniciativa es un texto "práctico y concreto" y que remitir cualquier cambio sobre la inviolabilidad a una reforma de la Constitución supone en la práctica ahondar en la "inmovilidad", porque "esa reforma constitucional es muy complicada".

Tras recordar que en la ponencia constitucional no se discutió sobre la inviolabilidad respecto a sus actos privados, ha remarcado la necesidad de desarrollar el Título II de la Constitución --relativo a la Corona-- y ha hecho hincapié en que "negándose a tramitar la proposición de ley" los socialistas "se están haciendo un flaco favor".

"El Rey, los secretos oficiales, ámbitos de interior y defensa, hay materias en las que el PSOE nunca ha querido entrar, nunca ha querido tocar. Si verdaderamente no ha habido una transformación en esos ámbitos es por sus temores, o por su falta de voluntad o convencimiento. El partido clave ahí ha sido el PSOE, porque en su momento ha tenido mayorías para hacerlo", ha concluido Esteban.