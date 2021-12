PNV critica que Sánchez "renunció a gobernar" al no tomar medidas para toda España

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha insistido este miércoles en que era "muy importante" adoptar medidas comunes en todo España para frenar el avance de la variante omicrón de la covid-19, y ha achacado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "renunció a gobernar" el hecho de que finalmente no haya sido así.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Iturrate ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya propuso en la Conferencia de Presidentes que se tomaran en todo el Estado medidas parecidas a las anunciadas este martes en Euskadi, porque "las estrategias y decisiones comunes han sido más eficaces".

Así, ha lamentado que Sánchez "perdió un tiempo precioso, no quiso tomar decisiones en su momento hace una semana, renunció a gobernar, y el LABI ha tenido que plantear y tomar decisiones tras hablar y acordarlas con las comunidades vecinas".

Iturrate ha reiterado que era "muy importante" que las comunidades limítrofes tuvieran medidas parecidas, para, por un lado, "trasladar a la sociedad mensajes claros, comprensibles y simples y no confundir y marear a la gente, y, por otro, porque es mucho más eficaz que se tomen las mismas decisiones o medidas en una zona extensa".

Asimismo, el parlamentario del PNV ha reconocido que algunos sectores, como la hostelería o el comercio, están sufriendo "con más crudeza" las consecuencias de la pandemia, pero ha asegurado que, "cuando tomamos decisiones, no lo hacemos para perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, lo hacemos para garantizar la salud de las personas, planteando y aplicando lo que consideramos que es mejor en cada momento".

En este sentido, ha recordado que este mismo miércoles se reunirá el Gobierno Vasco con representantes del sector de la hostelería, y que Euskadi es la comunidad autónoma que "más dinero público ha puesto en los dos últimos años para ayudar a la hostelería, casi 180 millones de euros en ayudas directas y más de 5.000 millones en créditos, avales y demás".

"Como sociedad, los ciudadanos han hecho un gran esfuerzo para ayudar a los sectores perjudicados, entre ellos la hostelería. Creo que, para nuestra medida, hemos hecho un gran esfuerzo, y lo queremos seguir haciendo", ha asegurado.

Asimismo, y ante posibles recursos en los tribunales por las últimas medidas restrictivas adoptadas por el LABI, ha destacado que la ley antipademia aprobada en el Parlamento vasco "otorga suficiente autoridad al Gobierno Vasco para adoptar decisiones", por lo que ha considerado que "jueces y tribunales deberán tenerla en cuenta".

OSAKIDETZA

Por otro lado, Iñigo Iturrate se ha referido al hecho de que Osakidetza centrará el rastreo en la detección de casos positivos y en el seguimiento de colectivos vulnerables contagiados, y ha asegurado que "la autoprotección no es algo nuevo que se pide hoy", sino que es un concepto que "se repite siempre" en períodos como el de la gripe.

"No es nuevo. Necesitamos la respuesta que requiere cada situación en cada momento, y con el modelo de contagio que tenemos y siendo la transmisión comunitaria tan alta, las decisiones deben ser equivalentes, y los ciudadanos debemos ser conscientes de que somos parte de la sociedad y tenemos nuestra responsabilidad para cuidarnos a nosotros mismos y a los cercanos, y no solo estar a la espera de lo que digan los mandatarios y la administración pública", ha explicado.

Asimismo, el parlamentario del PNV ha asegurado que, en estos momentos, "están contratados en Euskadi todos los sanitarios que pueden ser contratados", y que "el problema no es no haya voluntad o dinero para contratar, sino que no hay opción de contratar más gente".

"Por supuesto que necesitamos reforzar la atención primaria, ya lo ha dicho en más de una ocasión la consejera de Salud, y para eso se ha convocado una OPE de más de 3.000 plazas en Sanidad. Se está haciendo un gran esfuerzo y se va a seguir haciendo", ha concluido.