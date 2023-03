PNV cuestiona la "pulcritud" de Bildu y ERC por impedir la comisión de 'Tito Berni' mientras tumban la Ley Mordaza

Está "tremendamente decepcionado" por que hayan impedido la reforma de la Ley al tiempo que pactaban con el PSOE no investigar 'Mediador'

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado este jueves "tremendamente decepcionado" por "el zapatazo" y la "espantada" de EH Bildu y ERC al contribuir a tumbar la reforma de la Ley Mordaza. Además, ha puesto en cuestión "el cedazo de pulcritud" de ambas formaciones políticas cuando, al mismo tiempo, pactaron con el PSOE que no hubiera comisión por el caso 'Tito Berni' o 'Mediador'.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha admitido que no acaba de entender por qué EH Bildu y ERC "han movido pieza de manera tan brusca, tan abrupta y han cegado un debate que podía haber seguido".

A su juicio, las explicaciones que dan ambas formaciones políticas sobre su postura "no son del todo ciertas o no la justifican". "Cuando damos las explicaciones los políticos, intentamos arrimar el ascua a nuestra sardina, pero a veces la sardina está muy lejos y el ascua es muy pequeñita", ha añadido.

El líder del PNV ha recordado que "el otro día solo había que votar la toma en consideración" y después se podía seguir negociando. "Eso no quería decir que, al final del proceso, ellos fueran a avalar la reforma, simplemente que se daba permiso a los grupos parlamentarios para que siguieran hablando y que la tramitación en comisión ya pasará a la siguiente fase", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que es "algo muy extraño" cómo han actuado EH Bildu y ERC, que están dentro de una mayoría que apoya al Gobierno y cuando se había llegado a un acuerdos sobre 36 de los más de 50 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP.

"La zona de acuerdo que teníamos era muy grande, faltaban algunas cosas, pero se podía haber seguido negociando, pero no, de repente zapatazo. En el caso de los catalanes lo puedo entender por la situación de la política catalana, que cuando se mezcla con la madrileña, saltan chispas. Y a veces lo que en Madrid sería entendible, no se entiende en Cataluña y viceversa", ha manifestado.

"ESPANTADA"

No obstante, en el caso de EH Bildu, ha reiterado que "no se entiende". "Y, luego, las cosas que se ponen encima de la mesa para pegar esa espantada: el tema de las pelotas de goma. Vamos a ser claros, el tema de las pelotas de goma no está en la Ley Mordaza, está en otra Ley", ha apuntado.

Tras señalar que "se podría haber hecho un acuerdo" para modificar esa otra norma, ha replicado que tampoco están en la Ley de Seguridad Ciudadana "las entregas en caliente". "Podíamos haber dicho que vamos a modificar la Ley de Extranjería, pero no se ha querido", ha explicado.

Por ello, ha asegurado que está "profundamente decepcionado" por esta actitud. "Fue el PNV el que el que hizo la primera propuesta del enmienda radical contra la Ley Mordaza. Presentamos 44 enmiendas parciales a cada artículo, con lo que prácticamente enmendamos toda la ley, y eso quiere decir derogarla", ha añadido.

De esta forma, ha subrayado que "se arreglaban los aspectos más lesivos", pero EH Bildu y ERC han optado por el "todo o nada". Por ello, ha considerado que hay electoralismo detrás de la posición de EH Bildu, dada la cercanía de las elecciones.

"Luego, el mismo día nos enteramos que no han tenido ningún problema en pactar con el PSOE para que no haya comisión de investigación por el caso 'Tito Berni'. El cedazo de pulcritud en un caso y en otro no parece que es el mismo", ha concluido.