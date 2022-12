El PNV denuncia coacciones a la alcaldesa de Arrasate (Guipúzcoa) en el portal de su domicilio

El equipo de gobierno trasladará una propuesta ante este "acoso" a la Junta de Portavoces el próximo lunes

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

El PNV ha denunciado las "coacciones" de las que está siendo objeto la alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Arrasate, la jeltzale María Ubarretxena, con pintadas en el portal de su domicilio en las que se le acusa de aplicar la Ley Mordaza. Ya han sido interpuestas sendas denuncias ante la Policía Municipal y la Ertzaintza, y el equipo de gobierno trasladará una propuesta ante este "acoso" a la Junta de Portavoces el próximo lunes.

Según ha explicado el GBB en un comunicado, el pasado miércoles por la noche, antes de las 24.00 horas, desconocidos realizaron pintadas en el portal de la vivienda de la alcaldesa, "traspasando el límite del ámbito del ejercicio público al ámbito privado y familiar".

Las pintadas "Mozalik ez, adierazpen askatasuna", reclamando libertad de expresión, fueron realizadas con espray de color verde y acaparaban la totalidad del portal. "Estos hechos constituyen un grave ataque a la libertad personal y familiar con el único objetivo de coaccionar, amedrentar y acosar a la alcaldesa del PNV", ha asegurado el PNV, que ha informado de que ya se han interpuesto sendas denuncias en la Policía Municipal de la localidad y en la Ertzaintza por "coacciones y daños".

"No es la primera vez que acosan a la alcaldesa en su ámbito familiar, traspasando completamente la línea del respeto y la convivencia. No entendemos la razón de esa pintada, ni la razón de dirigirla hacia ella, si no es por el mero hecho de amedrentar", ha afirmado.

"SIN SENTIDO Y SIN RAZÓN"

Por ello, ha remarcado que se reproduce "una mañana más con insultos y faltas de respeto sin sentido, sin escrúpulo, sin razón". "La pintada dice 'Mozalik ez'. No es verdad que en Arrasate se aplique ninguna Ley Mordaza. En Arrasate contamos con diferentes lugares habilitados para expresar nuestra opinión, colocar carteles o pancartas. Vivimos en un pueblo libre de expresión, y esa expresión debe ser respetuosa hacia todas y todos", asegura.

Ante ello, el PNV muestra su "máximo apoyo" a Maria Ubarretxena y su familia, y "condena y rechaza rotundamente estos graves hechos que retrotraen a tiempos pasados". El equipo de gobierno llevará una propuesta sobre este tema a la junta de portavoces que se celebrará el lunes, día 12, a las 17.00 en el Ayuntamiento de Arrasate.