PNV denuncia que el clima en el Congreso está "totalmente embrutecido" y cree "excesivas" las palabras de Irene Montero

Esteban dice que, si el TS no establece un criterio sobre la Ley de 'sólo sí es sí, habrá que "retocarla" con una cláusula provisional que evite dudas

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que el clima en la Cámara Baja está "totalmente embrutecido" desde hace tiempo, ya que "algunos tienen como estrategia lanzar provocaciones e insultos", como Vox, y ha lamentado que "otros quizá entren en ese juego" debido a la proximidad de las elecciones. En este sentido, ha calificado de "excesivas" las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al acusar al PP de "promover la cultura de la violación".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que al comienzo de la legislatura ya advirtió a la Presidencia del Congreso de que, "viendo cómo actuaba Vox, insultando y provocando en todas las intervenciones, estaba claro que era una estrategia y que había que cortarla".

Además, ha considerado que la ministra de Igualdad "se pasó" en la intervención de este pasado miércoles en el Congreso al acusar al PP de "promover la cultura de la violación", y ha dicho que fueron unas declaraciones "excesivas" y que "hay que decir que estuvieron mal".

"El clima está totalmente embrutecido, y ya venía de antes. Algunos tienen como estrategia lanzar provocaciones e insultos, y otros quizá entren en ese juego a medida que se acerquen las elecciones. Los años han pasado y las cosas han ido a peor por parte de Vox, y a veces por parte de otros también", ha lamentado.

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Aitor Esteban se ha referido a la Ley de Libertad Sexual, para apuntar que hay que esperar a saber si el Tribunal Supremo establece un criterio o no, aunque no se ha mostrado muy esperanzado. En esta línea, ha señalado que, "si no establece un criterio y hace una interpretación de la ley que no buscaba el legislador, habrá que estudiar qué hacer en el futuro".

"Los que tienen que poner límites a los casos ocurridos hasta ahora son los tribunales. Por ley no se puede solucionar nada, pero si se ve que la ley necesita unos retoques porque la interpretación del Supremo es demasiado amplia y va en contra de la voluntad del legislador, habría que darle esos retoques y, esta vez sí, con una cláusula provisional para que no haya dudas", ha explicado.