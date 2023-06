PNV denuncia que el Gobierno destine "cero euros" a Euskadi de 600 millones de Fondos Next para carreteras

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista a la Cámara baja por Bizkaia, Aitor Esteban, denunciará en la UE y en todas las instancias posibles que el Gobierno de Pedro Sánchez haya destinado "cero euros" a Euskadi de los más de 600 millones de Fondos Next para carreteras, porque las vías vascas no están dentro de la red del Estado, sino que son competencia de las diputaciones forales.

"¿No somos europeos?, ¿los fondos europeos no son para las vascas y para los vascos", ha preguntado, para pedir una rectificación al Ejecutivo de España y advertir de que reclamarán ese dinero donde sea necesario.

Esteban ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Sabin Etxea, en Bilbao, para criticar la lentitud y "desastrosa" gestión de los Fondos Europeos por parte del Gobierno español, que son "fundamentales" para Euskadi.

El líder jeltzale ha señalado que, de los 343 millones de euros destinados en el Estado para obras en los túneles de las redes de alta capacidad, se han destinado "cero euros" a Euskadi, la misma cantidad que, según ha precisado, se invertirá en la Comunidad Autónoma Vasca de una nueva partida de 300 millones para "eliminar ruido en carreteras". "Parece que se va a repetir lo mismo", ha advertido.

Aitor Esteban ha destacado que estas cantidades se destinan a la red de carreteras del Estado y en Euskadi "no hay ni un kilómetro" de vías estatales, porque estén en manos de las instituciones forales. "Entonces, ¿qué es lo que ocurre?, ¿no somos europeos?, ¿los fondos europeos no son para las vascas y para los vascos", ha insistido.

En esta línea, ha advertido de que la ciudadanía vasca no puede "estar al margen de este reparto". Por ello, ha anunciado que denunciarán y exigirán ese dinero desde luego en Europa y en todas las instancias en las que sea posible.

El candidato jeltzale ha destacado que los fondos europeos son "un eje principal" de la acción del PNV en Madrid porque son "la base para una recuperación económica y para una renovación del tejido industrial".

También ha recordado del total de más de 6.000 millones que se esperaba que llegaran a la Comunidad Autónoma Vasca, "apenas se han recibido 1.000 y 500 las empresas", y desde el sector privado se ha denunciado reiteradamente que la gestión del Gobierno estatal "está demasiado burocratizada".

Tal como también ha reclamado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, Esteban ha subrayado que han pedido en Cortes Generales "una gestión directa por parte de las comunidades autónomas" en los proyectos estratégicos.

Para todo ello, han presentado "decenas de iniciativas" porque no todo es marketing". A su juicio, es "llamativo" que no se haya destinado "nada", es decir, "cero euros" a las carreteras vascas, algo que, según ha asegurado, ya advirtió él directamente en sede parlamentaria al presidente Pedro Sánchez, así como a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. "No puede ser que sea cero lo que llegue a Euskadi", ha avisado.

También ha censurado que, de los más de 1.200 millones del PERTE de las lenguas, dos millones hayan sido para el euskera, lo que demuestra "esta absoluta falta de sensibilidad del Estado, que viene a unirse a la desastrosa gestión que viene realizando".

En cuanto a las declaraciones del delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, que ha asegurado que han llegado a Euskadi 1.784 millones de euros, de los que la mitad gestiona el Ejecutivo vasco, ha replicado que "podrá decir lo que quiera, pero los hechos están ahí"."Los hechos son que ya están aprobados muchísimos más millones que los que han llegado, porque estamos a la mitad", ha asegurado.

Aitor Esteban también ha citado el PERTE del automóvil, "que tuvo que repetirse" y otros once anunciados, de lo que "no se han hecho ni la mitad". "2023 era el año en que se iba a desarrollar todo", se ha lamentado, para precisar que el Ejecutivo decía "que ahora se iba a acelerar y vienen las elecciones".

En su opinión, "el Gobierno español no sabe qué hacer y cómo gestionar los fondos" y ha explicado que "lo que pasa todas las rayas" y les ha "alarmado" es que, "de nuevo, en algunos sectores no haya ni un euro para la ciudadanía vasca, simplemente porque el Estado no tiene competencias en alguna materia en la Comunidad Autónoma Vasca".

"Pero es que somos ciudadanía europea y se tendrá que dar una respuesta a los ciudadanos europeos, y ese dinero será para todos, por mucho que tenga que pasar por el Estado para llegar a otros lugares", ha defendido.

Tras recordar que existe un Plan Next Euskadi, con todos los proyectos estratégicos que podían dar "un vuelco" a la Comunidad Autónoma Vasca, ha considerado que el Estado tenía "una guía para tirar adelante" y no lo ha hecho.

"No ha hecho su trabajo, y hay que decir que, en la gestión, es verdad que han ido cumpliendo los hitos, a empujones y a trancas y barrancas, con aprobación de leyes para habilitar esos fondos, pero luego no han llegado todos los fondos porque no hay capacidad de gestión", ha manifestado.

En todo caso, ha dicho que hoy ha comparecido públicamente porque es "el colmo el que se considere a la ciudadanía vasca como no europea", como ha ocurrido con las carreteras, y espera que el Ejecutivo rectifique.

LA VOZ DEL PNV EN MADRID

Por ello, ante las nuevas elecciones generales, ha afirmado que "es importante" que el PNV esté en Madrid para defender "asuntos fundamentales para Euskadi" como los Fondos Next.

También ha querido poner el acento en que estos comicios no van de optar por Sánchez o por Alberto Núñez Feijóo porque "aquí no se está eligiendo un presidente del Gobierno, sino a las personas que van a representar a la ciudadanía" y defender sus intereses. "Luego vendrá lo que tenga que venir, pero primero se trata de constituir un Parlamento y no es lo mismo que estén unos u otros", ha mantenido.

Pese a las críticas por la gestión de los Fondos Next, el candidato jeltzale ha afirmado que la relación del PNV con el Gobierno es "la misma que hasta la fecha". De hecho, ha explicado que ayer mismo estuvo hablando con representantes del Ejecutivo y ha insistido en que se tiene que ir cumpliendo "lo acordado" con los jeltzales.

Aitor Esteban ha recordado que el PNV, cuando ha tenido que "denunciar, criticar y oponerse" a actuaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo ha hecho.

Asimismo, se ha referido a las últimos encuestas --que dan como vencedor al PP-- para asegurar que se las toma "como tales" porque no se puede "tomar con literalidad" lo que reflejan.

"Seguro que no clavan cuál es la fotografía final. Lo que me interesa de esa foto es que el PNV tenga un grupo parlamentario, tenga presencia y tenga voz, porque no se trata de unas elecciones presidenciales y de Feijóo o de Sánchez. Se trata de que elijamos a la gente que tenga en cuenta los intereses de Euskadi, sin fastidiar al resto, intentando colaborar, con capacidad negociadora, hablando, dialogando y conociendo cómo funcionan las cosas allí", ha sostenido.

También se ha referido al conflicto para llegar a un acuerdo entre Sumar y Podemos, ha apuntado que era algo que se preveía "ruidoso", y ha considerado que, "al final, es más una cuestión de nombres, de repartos". "Cada uno tiene que ver lo que hace", ha concluido.