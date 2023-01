PNV descarta un adelanto electoral, que "es más una necesidad de Podemos" para que Yolanda Díaz "defina" su postura

Esteban pregunta a Feijóo "dónde está su moderación" y le advierte de que "nombrar personas puede ser un adorno"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido en su convicción de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotará la legislatura y ha considerado que los vaticinios sobre un posible adelanto de las elecciones generales responden más a "una necesidad de Podemos" para que la vicepresidenta Yolanda Díaz "defina" su postura sobre Sumar.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que el pronóstico del exlíder de Podemos Pablo Iglesias sobre un hipotético adelanto de las elecciones generales a abril "es más una necesidad" de la formación morada, porque "haría que se decantara la posición de Yolanda Díaz" respecto a Sumar. "Si van juntos, si no... Y digamos que las municipales ya serían como un postre, que tiene menos importancia para él", ha señalado.

En su opinión, un adelanto electoral "no interesa" al PSOE, porque la Presidencia europea durante los próximos seis meses "es interesante" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que cree que, con el Presupuesto, "llegarán hasta al final".

A su juicio, Podemos tiene "un problema serio, teniendo unas municipales a la vuelta de la esquina en la que sus resultados pueden ser no muy buenos" y después "lo tenga difícil para remontar". "Pero creo que se va a agotar la legislatura", ha dicho.

Para el portavoz del PNV, el resultado de las elecciones generales en los "dos grandes partidos" dará "una sensación en la población" de quién está "en declive". "Si el PP no consigue pasar en votos al PSOE, va a dar la sensación de que el efecto Feijóo no era para tanto, y si el PSOE consigue aguantar, se le va a poner mucho más llana la recta final de cara a las elecciones", ha explicado.

En su opinión, en ese sentido, las elecciones municipales "sí son unas previas" de las generales para "los dos grandes partidos" que, "a la hora de contar votos, lo van hacer en una suma general".

FEIJÓO Y SÉMPER

Preguntado por la designación de Borja Sémper como director de campaña del PP, ha afirmado que "siempre ha estado ahí, es como un fijo discontinuo", y su nombramiento, al igual que el de Iñigo de la Serna, "contrasta con el discurso y las manifestaciones que hace Núñez Feijóo un día sí y otro también".

Esteban ha asegurado que no aprecia en Alberto Núñez Feijóo "grandes cambios" respecto a su predecesor, Pablo Casado. Según ha recordado, "Núñez Feijóo ha dicho ahora que si Abascal presenta una moción de censura, desde luego no van a votar no. Con lo cuál, ¿dónde está la moderación?", ha apuntado. En su opinión, "nombrar personas puede ser un adorno, pero lo importante son los mensajes".

"SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN"

Respecto a la entrada en vigor, este jueves, de la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición, ha considerado que se va a producir "una rebaja de las penas en muchos caos".

En su opinión, el delito de sedición, antes de la reforma "no tenía sentido" y, en cuanto al de malversación, considera que se vuelve al Código Penal de antes de 2015, "en el que para castigar al comienzo del procès con la consulta que hizo el president Mas, Rajoy se lanzó en solitario, con su mayoría absoluta", a modificarlo.

Aitor Esteban ha confiado en que "si esto ayuda a que se pueda hacer política en la cuestión nacional catalana y a que personas que han estado apartadas pero siguen siendo referentes del mundo nacionalista catalán puedan retomar en primera línea esa acción política, será positivo para todos".