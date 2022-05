PNV no descarta que haya elecciones antes de Navidad, aunque no lo desea para que el Gobierno puede cumplir sus pactos

Advierte al Gobierno de Sánchez que "ojito con andar amenazando blandiendo el espantajo de que 'lo de enfrente es peor'"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, no descarta que pueda haber elecciones generales antes de Navidad, aunque no quiere que esto ocurra, y espera que la legislatura concluya para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda cumplir lo pactado con los jeltzales. Además, ha insistido en que el Ejecutivo "está jugando con fuego", y le ha advertido de que "ojito con andar amenazando blandiendo el espantajo de que 'lo de enfrente es peor'" porque no dispone de mayoría absoluta. "Es una torpeza", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Atutxa se ha referido al caso Pegasus y a la reclamaciones de responsabilidades que se están realizando, para considerar que "hay que identificar quiénes dan esas órdenes" de espionaje "y en qué lo justifican". "Pegasus investiga toda tu vida, todo tu entorno. Es muy grave", ha apuntado.

La dirigente del PNV ha señalado que preferiría que el actual Ejecutivo "pudiera seguir trabajando y ojalá trabajara conjuntamente como un solo Gobierno". "No sé si como dos o tres partidos, o dos partidos más una ministra". No estoy segura de quién compone este Gobierno", ha añadido.

A su juicio, "es muy democrático llamar a las urnas, pero también lo es cumplir legislaturas para poder cumplir compromisos". En este sentido, ha recordado los que tiene asumidos el Gobierno del Estado con el PNV.

"¿Habrá elecciones antes de Navidad?. ¿Habrá que esperar a ver qué pasa con las andaluzas?. Yo no descartaría nada en este momento, también lo digo. No las quiero, también lo digo", ha insistido.

ERC

Sobre las complicadas relaciones del Ejecutivo con ERC por el espionaje a independentistas por Pegasus, la presidenta del BBB del PNV ha señalado que Oriol Junqueras, con sus últimas manifestaciones, "parecía que daba pie a que pudiera haber un punto de inflexión para volver a encontrarse". "Sería muy importante, pero en esto también tiene que ayudar el Gobierno español", ha añadido.

Por ello, ha mostrado su deseo de que "nadie lo encone" como para que "hagan peligrar la legislatura", y ha aludido, asimismo, a la falta de unidad dentro del propio Ejecutivo central. "Ahora hay un claro posicionamiento del Gobierno en ir dilatando algunas propuestas que tenía que hacer en sede parlamentaria de leyes, etc. Hay poco diligencia en este sentido", ha apuntado.

Itxaso Atutxa cree que para Cataluña también es importante que este Ejecutivo se mantenga porque "la alternativa es peor". "Pero nosotros también lo dijimos hace un par de semanas y no era una frase vacía: Sánchez está jugando con fuego y no vale estar todo el día blandiendo este espantajo de que 'lo de enfrente es peor y ya sabéis lo que viene'", ha dicho.

En esta línea, ha avisado: "¡Ojito con andar amenazando en ese sentido!. Es verdad que lo de enfrente puede ser peor, pero está actuando como si tuviera mayoría absoluta y , además, con mucha displicencia. Eso en política, cuando los necesitas, porque no tienes mayoría suficiente, es una torpeza", ha concluido.