PNV dice que "no hay fisuras" en el Gobierno vasco y que el pacto con el PSE-EE es "sólido" y está "muy trabajado"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este viernes que "no hay fisuras" en el seno del Gobierno Vasco, tras las últimas declaraciones del Lehendakari, Iñigo Urukullu, y de la vicelehendakari, Idoia Mendia, en torno al estado de alarma, y que el pacto de gobierno que mantienen ambas formaciones es "sólido" y está "muy trabajado".

Atutxa se ha referido así, en una entrevista en ETB1, recogida por Europa Press, al hecho de que Urkullu haya considerado "muy cuestionable" la aplicación de un estado de alarma "a la carta para las comunidades autónomas", tal como sugirió Mendia.

"No hay fisuras en el Gobierno Vasco. El pacto es sólido, muy trabajado, y es injustificable decir que en estos momentos existen fisuras. Si ese es el mayor quebradero de cabeza del Gobierno en sus relaciones, podemos decir que tenemos Gobierno para muchos años", ha destacado.

Así, la dirigente del PNV ha criticado que el Gobierno central no explique "cuál va a ser el amparo jurídico para tener una garantía mínima y posibilitar la puesta en marcha de nuevas medidas" tras la finalización el 9 de mayo del estado de alarma.

En este sentido, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tenía dos cosas en la cabeza" cuando anunció el fin del estado de alarma para el 9 de mayo, como son "las elecciones de Madrid, por un lado, y el turismo, el verano y la economía española, por otro", cuestiones que, en su opinión, "no son fáciles de compatibilizar con la gestión que debe realizar cada autonomía".

"Parece que el Gobierno tiene una gran seguridad en decir que, sin tocar la Ley de Sanidad Pública y sin mantener el estado de alarma, es posible que las comunidades autónomas ofrezcamos una garantía mínima a nuestra sociedad con las competencias que tenemos. Lo dicen como una máxima, pero no nos explican cómo. Y además, si eso es así, ¿por qué antes no era posible?", ha preguntado.

LEY VASCA ANTIPANDEMIA

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha afirmado que el objetivo de la ley antipandemia que el Gobierno Vasco pretende aprobar en el Parlamento es "poder adoptar y legalizar el mayor número de medidas posibles dentro de nuestras competencias" y "cubrir los vacíos que pueda haber".

En esta línea, ha explicado que las competencias de Euskadi "son las que son" y que, por ejemplo, "no tenemos más competencias para limitar la movilidad". Asimismo, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó las normas adoptadas por el Gobierno Vasco en la hostelería, "no tanto porque no creía en esas normas, sino que no tenían soporte jurídico".

"Con esta ley se busca evitar esos casos, pero siempre dentro de las competencias que tiene cada uno, porque, de lo contrario, vendrá un tribunal o un juez de Madrid diciendo que está fuera de nuestras competencias", ha indicado.

En cuanto a los apoyos con los que puede contar la iniciativa del Ejecutivo autónomo en el Parlamento, la dirigente del PNV ha explicado que a todos los grupos se les han presentado el texto y los criterios, y que Elkarrekin Podemos-IU "por lo menos ha hecho un esfuerzo para mantener el diálogo en busca de un acuerdo, y eso hay que valorarlo".

Sobre EH Bildu, Atutxa ha destacado que no les ve "construyendo", y ha lamentado que "lleguen con más facilidad a dar un voto afirmativo o a un acuerdo con el Gobierno de Madrid, que con el de aquí". Asimismo, ha considerado que la postura de PP+Cs en el Parlamento es "obstaculizadora".

SITUACIÓN EPIDEMIÓLOGICA

Por otro lado, Itxaso Atutxa se ha referido a la situación epidemiológica en Euskadi, con la tasa de incidencia acumulada de la covid-19 más alta del Estado, y ha afirmado que, aunque sabe que "no suele ser bien recibido, muchas veces no es solo cuales son las medidas, sino si se cumplen o no".

"Creo que tenemos las medidas, pero luego el virus va con cada uno. Nosotros lo llevamos a los sitios, y nuestra conducta y lo que hacemos son los que incrementan los contagios. Tenemos las medidas, pero no sé si se cumplen o no por completo", ha indicado.

Además, ha señalado que "habrá que ver cuantas pruebas se realizan en cada comunidad autónoma". "Yo no soy nadie para decir que Madrid no dice la verdad, pero no sabemos si conocemos todos los datos, porque se me hace raro que, con la movildiad interna, los horarios y las imágenes que vemos en Madrid, tenga esos datos", ha concluido.