PNV dice que, gane quien gane en Andalucia, "todos" tienen la responsabilidad de que Vox "no tenga influencia"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El responsable de Innovación Política del EBB del PNV, Xabier Barandiaran, ha afirmado este viernes que, gane quien gane las elecciones autonómicas en Andalucía este próximo domingo, "todos" los partidos políticos tienen la responsabilidad de que Vox "no tenga influencia" y de que "no entre en el ejercicio de gobierno".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Barandiaran ha señalado que, ocurra lo que ocurra el domingo, las elecciones andaluzas "van a condicionar lo que vaya a suceder en el espacio electoral y público del Estado en general", y que, en ese sentido, los comicios autonómicos andaluces "son unas elecciones a seguir".

Así, ha destacado, en referencia a la posibilidad de que el PP gobierne con Vox, que "la verdadera referencia" es que "los ciudadanos tienen que hablar", y no "lo que dicen o las declaraciones que realizan los responsables políticos".

"Yo no soy nadie para evaluar la voluntad de los demás, y eso lo debería responder Feijóo, pero lo que sí tengo claro es que yo nunca dejaría en el ejercicio de gobierno a un partido que no tiene vocación democrática como Vox, y, por lo tanto, gane quien gane, todos tienen la responsabilidad de que Vox no tenga influencia y de que no entre en el ejercicio de gobierno", ha insistido.

En este sentido, ha advertido de que el auge de la ultraderecha tanto en Europa como en el Estado "es un peligro muy grande", y que, en ese escenario, "además de el rumbo político en unas elecciones, todos nos jugamos algo más".

"El PNV ha fijado muy claramente sus principios respecto a Vox, y va a hacer todo lo que esté en sus manos, para que no gobierne ni tenga ninguna influencia. Ese es el principio general, y no hay ninguna duda", ha destacado.