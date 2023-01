PNV dice que le hubiera gustado que EH Bildu reaccionase frente a ETA del mismo modo que ante la guerra de Ucrania

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha asegurado que le hubiera gustado que, en años anteriores y "con una violencia y otro tipo de armamento mas cercano", en referencia a ETA, "EH Bildu hubiera reaccionado de la misma manera" que ante la guerra de Ucrania, "diciendo que no se puede utilizar".

Bilbao ha intervenido este viernes en la capital vizcaína en un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi en el que ha sido presentada por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. A la cita han asistido además numerosos consejeros del Gobierno Vasco entre los que estaban Pedro Azpiazu, Gotzone Sagardui u Olatz Garmendia, así como la presidenta del ABB, Itxaso Atutxa, o el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, entre otros.

Tras reconocer que la invasión de Ucrania ha supuesto otra "sacudida" tras el Brexit y la covid-19, Bilbao ha abogado por "una Europa más fuerte y por trabajar en otro nivel de gobernanza con una mayor implicación de las autoridades locales y regionales".

Asimismo, ha valorado la apuesta por "reindustrializar Europa con empresas del siglo XXI" y ha defendido la necesidad de "profundizar en la humanización de la política migratoria" ya que, entre otras cuestiones, "el envejecimiento es un lastre para la competitividad". En este sentido, ha alertado de que "deshumanizar al otro y crear discursos de odio nos puede llevar a olvidar parte de nuestra historia".

Cuestionada por la invasión de Ucrania, Bilbao ha considerado que el presidente ruso Vladimir Putin pensaba que, como la política exterior de Europa "nunca había estado unida", podía utilizar "esa división" en su beneficio. "Sin embargo, todos los países estuvimos de acuerdo en ayudar a Ucrania y hemos dado ayuda política y militar", ha asegurado.

En este contexto, ha recordado su voto a favor del envío de tanques a Ucrania y ha sostenido que, "pese a las resistencias de crear una Europa de la defensa", lo acontecido en los últimos meses ha reforzado que se necesita "una defensa europea para construir la paz".

"¿Si fuéramos atacados qué nos gustaría que hicieran otros países?Ayudarnos, defendernos, y eso es lo que estamos haciendo", ha justificado la eurodiputada, que ha resaltado que no tiene que dar "ninguna explicación sobre quiénes han defendido siempre la paz y quiénes han justificado ataques, atentados y extorsiones porque es algo que todo el mundo sabe".

Por otro lado, ha considerado que realidades como Euskadi en un mundo globalizado tienen "todo el sentido", y ha incidido en que cada vez más "se apela a la necesidad de establecer un marco europeo más armonizado y a la necesidad de implicar a los agentes locales y regionales para el desarrollo de medidas".

"No se puede llevar una política migratoria si no se cuenta con las autoridades locales y regionales. La construcción europea pasa por una nueva gobernanza y una mayor descentralización", ha aseverado.

Asimismo, ha considerado que el Brexit ha generado más problemas en el Reino Unido que en el resto de países europeos y ha señalado que no lo considera "irreversible". "La Europa federal está más cerca que hace diez años", ha confiado.

QATAR GATE

Preguntada por el escándalo de corrupción de Catar en el Parlamento Europeo, conocido como Qatargate, Bilbao ha manifestado que "las personas que cometen delitos tienen que ser responsables de los mismos".

No obstante, ha advertido que "el que haya una persona que haya creado una trama no puede poner en cuestión la estructura europea ni el trabajo del Parlamento". Además, ha alertado de que también hay países que "quieren intervenir y atacar el modelo europeo" por que "no les gusta".

Asimismo, ha indicado que la polarización de discursos es "un muy mal ejercicio" y ante lo vivido en Brasil y Perú ha considerado que lo que hay es "una gran falta de justicia social".

"Hay que construir un mundo más social. Hay que prestar atención a la apología que se hace de los discursos de odio y hay que actuar con contundencia. No sabemos cómo pueden acabar", ha asegurado, para añadir que la democracia en Europa implica la necesidad de trabajarla "cada día.

Por todo ello, ha abogado por desterrar "los discursos de enfrentamiento" basados en el 'tengo a un enemigo frente a mí'. "No, se tienen a alguien que se piensa distinto con el que hay que acordar", ha defendido, al tiempo que ha reclamado que "el tono en todos los parlamentos se calme".

Por último, Izaskun Bilbao se ha referido a la apertura por parte de las autoridades italianas de un expediente sancionador al buque de rescate Aita Mari.

En este sentido, ha afirmado que hace varias semanas presentó una pregunta a la Comisión Europea respecto a este caso y ha considerado que "la sanción planteada por Italia es de carácter político y con consecuencias tremendas", ya que puede afectar "al resto de los buques". "Estamos muy preocupados y esperando una respuesta", ha zanjado.