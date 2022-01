El PNV dice que Madrid es la que más fondos europeos recibe y afirma que su recurso al Supremo es "un ataque gratuito"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el recurso de la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo por el reparto de fondos europeos es "un ataque gratuito que no tiene base, no tiene sentido, es tan obvio que cae por su propio peso" y además ha destacado que Madrid es la Comunidad que más fondos europeos recibe.

Aitor Esteban ha afirmado en una rueda de prensa en Pamplona que de los 17.110 millones repartidos entre las Comunidad Autónomas, Euskadi recibe el 3,4%, "cuando contribuimos a las cargas del Estado un 6,24%, y un 3,24 no es ni el peso ni el potencial que puede ofrecer la Comunidad Autónoma Vasca comparado con otros lugares".

"Navarra recibe el 1,19%, no llega al 1,6% de aportación que hace Navarra, aunque tampoco es cuestión de que el reparto sea idéntico -al porcentaje de aportación-", ha dicho, para señalar que "quien más ha recibido es la Comunidad de Madrid con diferencia".

El diputado del PNV ha afirmado que el recurso de la Comunidad de Madrid es "por una cantidad mínima, 9 millones repartidos a cuatro Comunidades Autónomas, porque sus proyectos en ese ámbito son más innovadores, en el caso de Navarra, para el desarrollo de empleo".

Además, Aitor Esteban ha afirmado que "con el reparto de los fondos se están primando criterios de cohesión". "Aquellos que han hecho los deberes, como ya tienen las cosas hechas, ya no necesitan -fondos-, y a los que no han hecho los deberes se les da dinero".

Por otro lado, ha cuestionado que "es el Estado el que dice" a qué se debe destinar el dinero. "Oiga, pero es que en mi Comunidad eso ya está cubierto, igual en el mismo ámbito u objetivo puedo dedicarlo a este asunto, no me lo cierre usted tanto, eso me parece que no es buena idea", ha indicado.

Finalmente, ha lamentado que se "judicialice" este asunto y ha afirmado que "últimamente en España se judicializa todo". "He perdido en el Parlamento y voy al juzgado, tengo amigos en los jueces y al juzgado. Va en detrimento de la democracia parlamentaria y de los jueces, me parece un error absoluto judicializar esta cuestión", ha dicho.

Así, ha considerado que "hoy era obligado salir en defensa de Navarra" y ha lamentado que Navarra Suma no haya apoyado una declaración presentada en el Parlamento foral para rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid. "Navarra Suma en una coalición pero por encima de eso debería estar Navarra", ha dicho.