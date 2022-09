PNV dice que la negociación de PGE por transferencias "se ha acabado" y exige "agilizar mucho antes" el calendario

Ortuzar acudirá "encantado" a la reunión con Feijóo pero va a marcar "un cambio político de agujas"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) a cambio de transferencias a Euskadi "se ha acabado" y, en este sentido, ha reclamado que el calendario de traspasos pendientes "tiene que agilizarse mucho antes".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el presidente del PNV ha vuelto a reclamar que se agilice el traspaso de las competencias pendientes a Euskadi y ha esperado que "nadie esté trabajando con la hipótesis de retener transferencias para 'tener una bolsita más para darles a estos en la negociación presupuestaria y así que no saquen otra cosa'". "Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, y cabrea mucho", ha manifestado.

De este modo, ha asegurado que no va a haber una negociación de presupuestos generales del Estado por trasferencias, insistiendo en que "no podemos seguir pagando dos y tres veces lo mismo". "Eso sí que se ha acabado. Haremos la negociación presupuestaria que tengamos que hacer, vincularemos a materias importantes para Euskadi y veremos cuál es la repuesta. Pero el calendario de transferencias tiene que agilizarse mucho antes", ha señalado.

Ortuzar ha reiterado que el PNV no va a "pasar por ahí" y, por tanto, ha esperado que, antes de que se empiece a "hablar de presupuestos, el tema de las trasferencias esté ya dinamizado y en marcha".

El dirigente jeltzale ha explicado que su partido, que tenía "muchas esperanzas" puestas en el gobierno, firmó un pacto de investidura, del que "se ha cumplido muy poco" pese a que queda poco más de un año de legislatura, por lo que hace falta "recuperar el tiempo perdido para que se cumpla el 75% restante".

Tras lamentar el "ritmo caribeño" en la "dinamización de las mesas técnicas y políticas" para la tramitación de las competencias pendientes, ha subrayado que, por su parte, el PNV "ha cumplido el 100% de los acuerdos" del pacto.

"Si una parte no cumple y otra sí, la parte que cumple tiene derecho a decir a la parte que no cumple que cumpla, y si no cumple nos sentiremos libres todos de tomar las decisiones que tenga que tomar", ha reiterado, precisando que no se trata de "una amenaza, un órdago o un chantaje", sino "simplemente una constatación".

Ortuzar, que ha señalado que ha habido "gestos bastante indirectos" desde que expresó en ese sentido esta semana, ha subrayado que en el PNV no quiere que les "llamen", sino que se "concierten las reuniones" y se agilicen los traspasos. En todo caso, ha asegurado que no hace estas reivindicaciones "de cara a la galería" o para "escenificar" y ha apuntado que o se "aprovecha este tiempo de aquí a fin de año o las cosas van a ser ya mucho más complicadas".

El presidente del PNV ha insistido en que los jeltzales no piden que se cumpla su "visión de la jugada", sino que el Gobierno "sea leal y cumpla sus compromisos". De este modo, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un listado de transferencias y un calendario, "y no lo ha cumplido".

"Necesitamos que se dinamice ese calendario y se cumpla", ha reiterado Andoni Ortuzar, que ha criticado que el Gobierno tiene la "obsesión" de "salir victoriosos de las votaciones en el Congreso" y se "afana las 24 horas" antes de las votaciones pero "los otros días de la semana están a sus cosas". Según ha indicado, en lugar de "trabajar en el despacho ministerial, están todo el día haciendo declaraciones".

RECOMPONER RELACIONES CON PP

En otro orden de cosas, ha afirmado que, cuando el líder del PP Alberto Núñez Feijóo le llame para reunirse, acudirá al encuentro "encantado de la vida" porque hay que ver "con normalidad" la reunión entre dos partidos que, según ha reconocido, llevan "tiempo distanciados" tras la moción de censura contra Mariano de Rajoy.

En todo caso, ha precisado que "toca recomponer las relaciones pero sin muchas más alharacas". "Que nadie piense que el PNV va a virar, después de esa reunión, o va a marcar un cambio político de agujas porque estamos muy focalizados a que esta legislatura se acabe en el último minuto posible y sirva para cumplir los acuerdos de investidura con Pedro Sánchez y que fructifiquen y nos den las ganas, incluso, de que ese acuerdo se pueda prorrogar en legislaturas venideras", ha señalado.