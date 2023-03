PNV dice que podría ser "necesaria" una comisión de investigación del caso 'Mediador', aunque duda de su "eficacia"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que, "en algún momento", podría llegar a ser "necesaria" la constitución de una comisión de investigación sobre el caso 'Mediador', aunque ha dudado de su "eficacia", por lo que ha preferido esperar a que el PSOE dé "toda la información que tiene".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente del PNV ha considerado que el PSOE "estará preocupado" por el caso 'Mediador', "como lo estará cualquier partido si le ocurriera lo mismo".

Esteban ha señalado que desconoce hasta qué niveles llega la trama, porque "se nos da información a cuentagotas y cada día aparece una nueva noticia o información" sobre el caso. Por ello, cree que habrá que "estar atentos" las próximas semanas y que el PSOE debería dar "toda la información que tiene". "Sería por su bien", ha precisado.

Sobre la posibilidad de constituir una comisión de investigación sobre el caso, el portavoz del PNV ha reiterado que "quizá podría ser necesaria en algún momento", aunque ha dudado de su "eficacia".

"Normalmente las comisiones de investigación no lo suelen ser (eficaces). Si está 'sub judice', el juez no da información y, además, los comparecientes pueden decir que no van a contestar porque hay un juicio. Ahí no hay nada que hacer. El Parlamento tiene pocos medios para hacer una verdadera investigación. Ahora, quizá en algún momento se podría hacer, pero ¿ha llegado ese momento?. Creo que debemos esperar a ver cuál es la respuesta del PSOE y qué informaciones aparecen los próximos días", ha señalado.