PNV dice que el recurso de Ayuso al reparto de fondos "no tiene lógica" y busca "lío y bronca"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el recurso presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el reparto de los fondos europeos llevado a cabo por el Gobierno central "no tiene lógica" y busca "lío y bronca" en el marco de la campaña de "acoso y derribo" del PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Ortuzar ha insistido en que el recurso de la presidenta madrileña "no tiene lógica, es ganas de buscar lío, de buscar bronca y se enmarca en la campaña en la que se ha metido el PP de acoso y derribo al Gobierno y asalto a la Moncloa".

A su entender, "no es una buena estrategia política" porque "deja resquemores" y "andar metiendo cuestiones que se pueden hablar políticamente a los tribunales no suele ser buena cosa".

En ese sentido, ha dicho que el PNV "podría levantar la mano y decir que hemos salido perjudicados por los criterios de reparto globales, porque no se han tenido en cuenta ni los criterios del Concierto Económico ni los de nuestro peso demográfico".

Según han añadido, los jeltzales han protestado" pero "en la mesa, donde hay que decirlo, y ni se noss ha pasado por la cabeza ir a los tribunales" porque ha habido unos criterios que "supuestamente son mejores y más solidarios con los que están en peor situación y, objetivamente, Euskadi está en mejor situación".

Tras afirmar que no les gusta que eso sea así, pero lo aceptan, ha señalado que excepto Madrid, que ha recurrido, en el resto de comunidades gobernadas por el PP "le ha ido muy bien", por lo que ha instado a los populares a que "acepten" el reparto.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por otro lado, ha reconocido que las campañas electorales en marcha "no ayudan", porque "hasta la elección más nimia se toma como una piedra de toque para lo que va a pasar en el futuro en todo el Estado", aunque él no cree que esto sea así, porque "los microclimas de Castilla y León no tienen mucho que ver con la generalidad del Estado".

En cualquier caso, cree que las elecciones autonómicas van a hacer que "todos los partidos afilen uñas" y el Gobierno central "se haga algo más temeroso de tomar iniciativas pensando que no le va a venir bien en Castilla y León, en este caso".

En cuando a los cambios en la 'Ley Mordaza', Ortuzar ha dicho que, "tarde, pero va" y en los últimos días ha habido un "acelerón", que era lo que el PNV reclamaba, mientras que preguntado por su aprueba los dos años de gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que "está entre el 4,5 y el 5".

PANDEMIA

En relación a la posibilidad de que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Vasco pase 'factura' al PNV, ha dicho que "cuando uno se presenta ante el pueblo pidiendo su apoyo y su voto, sabe que estas cosas pueden llegar" porque "no solo estamos para lo bonito y para cortar cintas", sino "también para gestionar los problemas".

Ortuzar ha dicho no tener "miedo" y ha dicho "confiar mucho en la gran mayoría de la sociedad vasca, que sabe entender que lo que nos está pasando aquí en lo que está pasando en todo el mundo", que "nadie tiene la varita mágica".