PNV dice que Urkullu buscará con los grupos lo que les "une" para pasar de una economía de guerra a una de protección

Afirma que hay que subir los salarios pero hacerlo al nivel de la inflación puede llevar a una "terrible espiral inflacionista"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El parlamentario del PNV Luis Javier Tellería, ha indicado que en la ronda de contactos que iniciará el lunes el Lehendakari, Iñigo Urkullu, con los grupos parlamentarios buscara "lo que les une" porque ahora hay que pasar de "una economía de guerra a una de protección".

En una tertulia de parlamentarios en Radio Euskadi, el parlamentario del PNV Luis Javier Tellería ha defendido que se han tomado en Euskadi medidas de emergencia, se ha contactado las empresas presentes en Rusia y Ucrania.

Según ha apuntado, la crisis tiene "visos de tener duración" y, en este sentido, cree que hay que tomar "medidas más estructurales" y eso supone intentar llegar a acuerdos con los grupos.

Por ello, según ha destacado, este lunes Urkullu iniciará una ronda de contactos con los partidos presentes en el parlamento para buscar "lo que les une" que "seguro que es más que lo que les desune"."Ha llegado el momento de sentarse a hablar", ha apuntado.

El parlamentario jeltzale ha recordado que el Gobierno ha intentado solucionar desde el día 24 una economía de guerra, tras la invasión de Ucrania, y lo hizo contactando con la empresas o con líneas de crédito especiales.

Tras señalar se han hecho "una cantidad enorme de cosas", cree que ahora es el momento de convertir una economía de guerra "en una economía de protección con medidas concretas" y ayudas para los que lo están "pasando peor" y con líneas de trabajo para los refugiados de Ucrania.

Ante el alza de la inflación, ha apuntado que más del 60% tiene que ver con la energía y ha indicado que eso no depende "tristemente" del Gobierno vasco porque no tiene competencias y no puede influir en su coste.

No obstante, ha señalado que, desde el Gobierno vasco, si se pueden impulsar proyectos para generar energía en Euskadi y ser menos "dependientes" porque ello ayudará a tener "menor inflación".

Ante los planteamientos de crear en Euskadi una empresa pública eléctrica, ha indicado que "puede ser" para comercializar pero, desde el punto de vista de la generación, lo ve "difícil" dado que hay grupos que se oponen a "cualquier proyecto de generación de energía".

En relación al debate sobre los salarios y la inflación, cree que hay que "acomodar esta inflación a una subida salarial", pero ha apuntado que hay que ser "prudente" porque se trata de una crisis coyuntural y no estructural y que el problema del coste de la energía, que influye en los precios, es "solventable".

Por lo tanto, cree que hay que subir los salarios pero hacerlo "de una manera acomodada" porque, si se suben al "estado actual" nivel de inflación, se "corre el enorme riesgo" de entrar en una espiral de inflación porque "al empresario si le piden que suba el salario un 9%, va a subir los precios un 9%".

Por otra parte, considera que los gobiernos deben "vigilar" determinados incrementos de precios "no justificados", como el 10% en el precio de la vivienda usada, lo que "no tiene ninguna lógica". A su juicio, se está "aprovechando para subir precios" y es necesario un control de los precios por parte del Gobierno y un "esfuerzo" por parte de empresarios y trabajadores para no entrar en una "terrible espiral inflacionista" que "sí es una crisis estructural".