El PNV dice que la "vergüenza" perseguirá siempre a Juan Carlos I y el PDeCAT duda de que su visita beneficie al Rey

ERC y Junts se quejan de que el emérito pueda volver, pero no puedan hacerlo Puigdemont o Marta Rovira

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, está convencido de que los problemas de "imagen" que ha acumulado Juan Carlos I harán que durante toda su vida tenga que soportar "cierta vergüenza personal", aunque penalmente no se haya actuado contra él, mientras que el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, le ha exigido alguna explicación y ha puesto en duda que su anunciada visita a España esta semana beneficie a Felipe VI.

Así se han pronunciado ambos en sendas ruedas de prensa en el Congreso ante la noticia de que el rey emérito, que vive desde hace casi dos años en Abu Dabi, donde se exilió cuando se le empezó a investigar judicialmente, regresará este fin de semana a Galicia para participar en una regata.

"No sé si es lo más adecuado parecer en primer lugar en una regata", ha comentado Esteban, incidiendo en que, sus problemas de imagen no se resolverán mientras no aclare cómo ha podido amasar su fortuna. "Es una cierta vergüenza personal que va a tener que llevar toda su vida", ha añadido.

También Bel le ha exigido explicaciones. "Si por matar un elefante pidió disculpas por evadir impuestos como mínimo debería dar una rueda de prensa y asumir responsabilidades más allá de irse a navegar con sus amigos", ha indicado, añadiendo que venir para eso y luego "pasarse a saludar por Zarzuela" no parece que vaya a ser muy beneficioso para la institución que ahora lidera Felipe VI.

EL PROBLEMA ES LA INVIOLABILIDAD

"Bienvenidos a la Edad Media", ha bromeado por su parte la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, recalcando que parece que Juan Carlos I regresa "a pasar revista y tomar posesión de sus dominios", incluido "el mar". A su juicio, ni con una "operación de blanqueo" va a conseguir "tapar" todas las "irregularidades" que se le achacan porque el problema es que "inviolabilidad" de la que goza el monarca "perjudica" a la institución porque equivale a tener "total impunidad".

Desde Esquerra Republicana y Junts han criticado este martes que Juan Carlos I pueda volver a España "con total impunidad" pero no puedan hacer lo mismo el ex presidente catalán Carles Puigdemont o la dirigente de ERC Marta Rovira, ambos prófugos de la Justicia española.

"Juan Carlos de Borbón puede volver a España para ver una regata tras 40 años de mordidas y corruptelas pero Marta Rovira no puede volver a Cataluña para ver a su familia tras un referéndum porque todos somos iguales frente a la Ley y porque España es una democracia plena", ha escrito el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en un mensaje de su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

De su lado, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, considera que no tiene ningún sentido que "un Rey ladrón pueda volver a España sin ningún problema" y que no puedan hacerlo ni Puigdemont, ni sus consellers, ni el rapero Valtonyc, "perseguido" por hablar "de ese Rey ladrón en sus canciones".

UN CACHONDEO CULPA DEL PSOE

En nombre de la CUP, su diputada, Mireia Vehí, ha subrayado que es "un cachondeo" que el Rey pueda volver a ver una regata con total "impunidad". "Parece que no se le puede pillar, que todo el mundo pasa por el juzgado menos él", ha añadido, responsabilizando de todo esto al PSOE.

Por último, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha dejado claro que el "borbón fugado" no es "bienvenido" en Galicia porque los gallegos no quieren que su comunidad "dé cobijo a la corrupción del Estado" y al representante de un elemento "antidemocrático" por "hereditario" y que, además, llegó al trono ungido por el dictador Francisco Franco.