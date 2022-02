PNV no entiende la resolución del TSJPV sobre el 'pase covid' cuando otras comunidades lo aplican "sin ningún problema"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha afirmado no entender la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación a la exigencia del 'certificado covid' cuando otras comunidades lo aplican "sin ningún tipo de problema" con sus tribunales.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha asegurado que no esperaba la decisión del tribunal vasco, que este pasado martes rechazó prorrogar su uso hasta el 13 de febrero en toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones de Euskadi, así como su aplicación en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas.

"No entiendo nada", ha manifestado Suso, que ha dicho no comprender "por qué ocurren aquí esas cosas" y en otras comunidades autónomas se ha aplicado la obligatoriedad del 'pase covid' "sin ningún tipo de problemas" con sus tribunales superiores.

En esta línea, ha señalado que no se entiende "cuando ves que los magistrados son médicos y deciden si hay peligro o no hay peligro" y se dicen "si las condiciones son buenas o malas".

El presidente de la Ejecutiva alavesa del PNV ha destacado que se trata de una medida que proponen "expertos en sanidad, no el lehendakari ni la consejera" y, en ese sentido, ha apuntado que se ha logrado que un 3% de la población de entre 20 y 39 años haya ido a vacunarse por primera vez. Según ha valorado, "ese efecto lo tiene" el 'pasaporte covid'.

Suso ha defendido que el Gobierno Vasco "no quiere ir a la Justicia permanentemente", aunque "podría recurrir e ir al Supremo", que ya "enmendó la plana claramente" al TSJPV. A su entender, recurrir en relación a unas medidas que se habían solicitado hasta el 13 de febrero "no tiene sentido" porque, aunque el Supremo le dé la razón, "ya no vale para nada" ya que habrán transcurrido varios días, en los que "hoy vale el certificado, mañana no".

"Y tampoco hay que volver loca a la población", ha añadido el político alavés, que considera que recurrir "tampoco iba a servir de mucho aunque nos dieran la razón".