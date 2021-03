PNV exigirá "machaconamente" que se desclasifiquen los documentos del caso Zabalza para esclarecer su muerte

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido este miércoles que su formación exigirá "machaconamente" que se desclasifiquen los documentos del caso de Mikel Zabalza para esclarecer las circunstancias de su muerte.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo mucho caso a las reclamaciones de su partidos para que desclasifique toda la documentación relacionada con el caso Zabalza y para que solicite a la Fiscalía General del Estado la reapertura de las diligencias para esclarecer su muerte. "Vamos a seguir machaconamente", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que este "es un caso palmario, muy claro", y ha recordado que ahora "ha revivido" al haberse hecho publica la grabación de una conversación entre el ex coronel del Cesid Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto sobre que el joven navarro podría haber fallecido tras ser torturado en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo.

A su juicio, "una democracia plena no puede tener esas lagunas y agujeros negros". "Y una Ley de Secretos Oficiales anacrónica no puede tapar las vergüenzas al Estado, que no son las vergüenzas del Estado, sino de algunas personas que utilizaron mal el Estado y la fuerza del Estado", ha añadido.

Por ello, cree que al primero que le podría interesar "limpiar esa memoria y esa hoja de servicios es a los actuales regidores del sistema democrático español, porque la fuerza de un sistema democrático no es decir que no hay problemas".

"Todos los sistemas políticos tienen problemas y el democrático también. La fuerza del sistema democrático es saber depurar los agujeros y las malas actuaciones en nombre del sistema democrático. Nosotros vamos a seguir ahí, dale que dale, hasta que esa ley se cambie, se derogue tal como está y haya una Ley de Secretos Oficiales parangonable a cualquier democracia occidental", ha concluido.