PNV y el Gobierno han empezado a hablar con discreción del traspaso de la gestión del régimen económico de la SS

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha revelado este miércoles que ya han empezado a hablar con el Gobierno, desde la discreción, sobre el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aunque ha admitido que es una negociación "complicada", que tiene un plazo de dos años para culminarse, y en la que se debe evitar "el griterío" para que "todo acabe exitosamente".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que se ha empezado a hablar ya de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero cree que es un tema que se tiene que llevar con discreción. "No es un asunto que haya que estar todos los días hablando de él", ha asegurado.

Según ha apuntado, se trata de negociaciones "técnicas complicadas" que se irán "desbrozando". El dirigente jeltzale ha recordado que, hasta ahora, el Estado "se había negado incluso a comenzar a discutir" sobre esta transferencia.

Tras admitir que esta materia tiene "un brillo y un significado especial" entre los traspasos que se deben realizar a Euskadi, ha explicado que hay un plazo de dos años para materializarla. "Si podemos hacerlo antes, mejor, pero lo importante es que los equipos correspondientes vayan avanzando con discreción, y en el momento en el que se pueda ya decir que hay un acuerdo, sacarlo a la luz. O si hubiera un desacuerdo, que espero que no lo haya, manifestarlo también así", ha añadido.

Para Aitor Esteban, la negociación "puede ir razonablemente" porque esta transferencia está contemplada en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía vasco, por lo que "tiene que tener un contenido, y el Estado está obligado a dárselo".

No obstante, ha reconocido que el traspaso es "complicado técnicamente" y es necesaria la discreción. "Si no, esto va a ser el griterío", ha afirmado, en alusión a quienes hablan de rupturas o de que "se regala no sé qué". "No me parece serio ni tampoco sería el clima más propicio para que todo acabe exitosamente", ha indicado.

NEGOCIACIÓN DE CADA MEDIDA

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha señalado que cada medida que se haya comprometido con los grupos de la investidura, tendrá que ir negociándose una a una, aunque ha precisado que, "a gusto de todos, todo no será muy probablemente".

A su juicio, hay que saber mantener un equilibrio y distinguir "lo que es posible y lo que no lo es en cada momento". "Pero es verdad que son necesarios los votos de todo el mundo", ha manifestado.

Los jeltzales, según ha asegurado, intentarán trabajar "lo más responsablemente posible en el ámbito parlamentario", tras haber apoyado la investidura, para que el Ejecutivo "tenga una duración". Para ello, serán "fundamentales" los presupuestos.

Por ello, cree que debe alcanzarse un acuerdo ya que "no tendría ningún sentido, si no, haber dado el sí a la investidura", y espera que todos sean "lo suficientemente inteligentes", al margen "los roces y enfrentamientos que puntualmente" puedan tener unos y otros, más en un contexto preelectoral, con la vista puesta en los comicios gallegos, vascos, europeos y un posible adelanto de las catalanas."Evidentemente, va a haber tensiones y dimes y diretes, pero todos tenemos que saber distinguir cuáles son los planos", ha insistido.

Esteban se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que se saquen adelante las cuentas estatales, aunque ha admitido que "todo puede complicarse". "Ahora hay una serie de piedras de toque a lo largo del mes de enero, habrá plenos y comisiones, y están la Ley de Amnistía, decretos y techo de gasto. Vamos a ver también qué es lo que sucede. Ahí el PP también intentará poner las cosas difíciles, pero yo creo que al final se buscará una solución para que pueda haber unos presupuestos", ha remarcado.