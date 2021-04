PNV insiste en que "no hay alternativa legal" al estado de alarma, aunque se "invente" que hay "herramientas"

EH Bildu defiende que "tiene que haber un paraguas jurídico o soporte legal, el que sea", para "seguir velando por la salud"

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha insistido en que "no hay alternativa legal" al estado de alarma "por mucho que se invente" que las comunidades autónomas tienen herramientas para poder seguir estableciendo medidas frente a la pandemia. Asimismo, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha defendido que "tiene que haber un paraguas jurídico o soporte legal, el que sea", para "seguir velando por la salud".

Por su parte, el senador socialista Txema Oleaga ha apostado por esperar "a lo que digan los expertos" para adoptar una decisión sobre la conclusión del estado de alarma y la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha abogado por que "con tiempo" las fuerzas políticas "armen un paraguas jurídico" para actuar "con seguridad" frente a la pandemia.

En declaraciones en un debate en Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha dicho no entender "qué sentido tenía el anuncio a bombo y platillo" del presidente, Pedro Sánchez, de que el estado de alarma iba a concluir el 9 de mayo. Según ha advertido, "el riesgo" de realizar ese anuncio es que se está "transmitiendo a la gente que esta pandemia ya la hemos ganado", algo que no sucede.

Asimismo, ha incidido en que, en este momento, "no hay alternativa legal" y las comunidades autónomas no tienen "herramientas legales" para establecer determinadas medidas, "por mucho que el presidente se quisiera inventar ayer que el Consejo Interterritorial y las comunidades autónomas tienen herramientas".

Según ha advertido, "al final, estamos derivando en que la gobernabilidad está quedando en manos de los jueces", algo que considera "bastante lamentable". De este modo, ha incidido en que, si con el estado de alarma, algunas decisiones de comunidades autónomas como la de Euskadi "viene un juez y las levanta sin ningún remilgo, cómo no lo va a hacer después sin una base legal como la del estado de alarma".

Por ello, se ha planteado que, "ya que es la legislación estatal la que impone y marca criterios en temas de libertad individual, por ejemplo, que se regule y modifique esa legislación para que las comunidades autónomas puedan tener una herramienta capaz de poder programar y legislar en esa materia".

"EL QUE SEA"

Por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha advertido de que la situación sanitaria no está "bien" y los datos apuntan a que el 9 de mayo "no vamos a estar mucho mejor".

En este contexto, ve "razonable que, si hasta ahora se han tomado medidas porque se quería priorizar la salud de todos, lo lógico es que, después del 9 de mayo, siga existiendo alguna herramienta que permita que podamos tomar medidas para transitar de la manera más justa" hasta que la población no esté vacunada.

El diputado de EH Bildu ve "un componente electoral claro" en la postura de Sánchez y ha augurado que "probablemente" después del 4 de mayo, fecha de las elecciones en Madrid, "alguien dirá que no se puede hacer decaer todo el marco legal que permite toda una serie de medidas que tienen que ver con restricciones que, dentro de la lógica de un juez y en la preservación del orden constitucional, probablemente diga que son vulneraciones a derechos".

De este modo, ha defendido que "tiene que haber un paraguas jurídico o soporte legal, el que sea", que permita que las administraciones públicas "puedan seguir velando por la salud de todas las personas".

LOS EXPERTOS

El senador del Partido Socialista Txema Oleaga ha precisado que Sánchez "no ha dicho expresamente que no vaya a prorrogar" el estado de alarma, sino que "el objetivo es que no se tenga que prorrogar". "Es cierto que tiene que haber un acuerdo general, cosa que hasta ahora no ha habido", ha añadido.

Asimismo, ha matizado que el estado alarma se puede producir sólo "en una parte del territorio", de manera que, si las comunidades lo solicitan, "se podría establecer un estado de alarma en una zona concreta del país".

En todo caso, ha insistido en que habrá que "tomar la decisión" en función de "la marcha de la pandemia y, sobre todo, de la vacunación" y, por ello, ha apostado por "esperar a lo que digan los expertos antes de que los políticos nos pronunciemos".

"ARMAS UN PARAGUAS JURÍDICO"

Finalmente, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha remarcado que la ciudadanía necesita "certidumbre" y los poderes públicos "seguridad jurídica", por lo que "no podemos hacer pronósticos sobre algo que no sabemos cómo va a estar".

Garrido ha recodado que ahora "los datos son malos" y ha añadido que pensar que en unas semanas se va a poder levantar el estado de alarma es "aventurarse" y "poner en la cabeza de la gente cosas que quiere pero que no pueden ser".

Tras destacar que las normas actuales "no están preparadas para hacer frente" a una pandemia, ha considerado necesario que "con tiempo" entre todas las fuerzas se "arme un paraguas jurídico" para que, tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas, se pueda actuar "con seguridad" y hacer frente "de la mejora manera posible" a la pandemia.