PNV insta a Bildu a pedir "con contundencia a sus jóvenes" no causar incidentes, aunque "no venga bien a su Congreso"

Ortuzar afirma que "el plan de acercamiento de presos es bueno", tanto "si se ha conseguido por encima o por debajo de la mesa"

BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado a EH Bildu a trasladar con "contundencia" entre sus "jóvenes" que no causen incidentes en las calles, "aunque no les vaya bien para su Congreso". "La izquierda abertzale debe hacerse mayor y no puede querer ser en la calle revolucionaria y luego pisar moqueta en Madrid", ha añadido.

Además, se ha mostrado convencido de que "el plan de acercamiento de presos" de ETA que se desarrolla últimamente "es bueno", tanto "si se ha conseguido por encima o por debajo de la mesa", en alusión al supuesto pacto entre la coalición soberanista y el Gobierno central que el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, sugirió este pasado viernes.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido a los incidentes registrados durante las últimas semanas en numerosas localidades vascas por personas que incumplen el toque de queda y la normativa sanitaria para luchar contra la pandemia de covid-19.

En este sentido, Ortuzar ha afirmado que, pese a no ser "conspiranoico" ni creer en que haya "una mano que mece la cuna", sí considera que "la izquierda abertzale ha entrado en una guerra de desgaste".

En este contexto, ha acusado a EH Bildu de haber vivido "con profunda contrariedad lo que ha pasado en Euskadi" el pasado año, ya que pensaban que el PNV encaraba una "tormenta perfecta y podía perder las elecciones, pero ha resultado lo contrario".

"Al día siguiente --de los comicios vascos--, el 13 de julio empezó la campaña electoral que es de acoso y derribo al PNV sin rubor y en cualquier ámbito de la vida", ha lamentado.

Tras afirmar que EH Bildu iba a votar esta semana en contra del decreto de convalización de los fondos europeos en el Congreso, Ortuzar se ha cuestionado por qué finalmente dieron el sí. "Esa relación de dependencia de Pedro Sánchez y del Gobierno español la tienen que explicar ellos, pero en Euskadi votan a todo que no", ha criticado.

De este modo, ha considerado que EH Bildu ha tratado de "sacar rédito" de la pandemia y "crear focos de tensión en la 'mozkorra borroka' que consiste en "primero beberse la botella y luego lanzársela a la policía".

Por todo ello, ha reclamado un "posicionamiento" en contra de los incidentes "claro y nítido y una exhortación de los dirigentes de la izquierda abertzale "a sus jóvenes".

"En Euskadi nos conocemos todos y sabemos cómo se grita, los eslóganes y las pintadas que acompañan a estos incidentes. Que les digan que así no, que esto se ha acabado y hay que estar en casa a las 10 de la noche y no beber alcohol en la calle", ha afirmado, para añadir que "aunque esto no les venga bien para su Congreso y campaña de afiliación la izquierda abertzale debe hacerse mayor y no puede querer ser en la calle revolucionaria y luego pisar moqueta en Madrid y ser colaborador con el gobierno imperialista español".

Ortuzar, que ha sostenido que por ello, EH Bildu debe "elegir", ha insistido en que es necesario que traslade a "su gente que hace conductas incívicas con independencia de la respuesta de la Ertzaintza, que "no va primero, sino que actúa después".

"Ir con piedras a la Parte Vieja de San Sebastián o utilizar las botellas que se ha bebido o quitar las tapas de alcantarillas eso es inaceptable y hay que decírselo", ha expresado.

Asimismo, ha reconocido que "hace no mucho" habló con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para trasladarse lo que sucedía en las calles y los incidentes y aunque no cree que Otegi lo vea bien, ha criticado que no haya habido "ninguna declaración contundente para que esto no vuelva a pasar". "No está habiendo esa contundencia", ha reiterado.

"CINCO A LA SEMANA"

Por otro lado, ha aseverado que cuando el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, hablaba esta semana en el Parlamento vasco de la estrategia del EH Bildu de "cinco a la semana", supone que se refería a un acuerdo con el Ejecutivo central en torno a los anuncios de acercamientos de presos de ETA.

Durante el debate presupuestario de este viernes en el Parlamento Vasco, Egibar prácticamente acusó a EH Bildu de anteponer "la estrategia a la ideología" con un doble juego político en Madrid y en Vitoria. "EH Bildu ha cambiado el campo de juego para atender sus urgencias propias: Es el denominado acuerdo 5 a la semana", afirmó.

"No nos vamos a engañar, pero es un tema delicado. Creo que es bueno que suceda porque yo no voy a hacer lo que Bildu hace conmigo, contra nosotros, y por que me venga mejor o peor voy a criticar o no algo. El plan de acercamiento de presos que está sucediendo es bueno, me da igual cómo se haya conseguido, por encima o por debajo de la mesa", ha manifestado Ortuzar al respecto.

No obstante, ha advertido de que lo que no puede hacer EH Bildu es dar "lecciones de ética y moralidad a los demás" cuando hacen en Madrid cosas que "no tienen nada que ver con el comportamiento rupturista que tienen aquí".

Asimismo, y en referencia al hecho de que el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu apostara semanas atrás por una "estrategia común" entre PNV y EH Bildu sobre cuestiones que afectan a Euskadi en Madrid y Bruselas, Ortuzar ha valorado su trabajo pero ha incidido en que le da la sensación que no es la persona que "representa la línea mayoritaria ni toma las decisiones en EH Bildu".

Por último, y respecto al papel de EH Bildu en Madrid, Ortuzar ha afirmado que "nada de lo que habla o negocia Bildu allí tiene que ver mucho con los intereses globales de Euskadi".

"Ellos tienen su propia agenda pero en esa doble acepción de izquierda abertzale lo de abertzale lo ha pasado a un segundo o tercer plano y se está incorporando más a la unión y eje con Podemos en Madrid, a esa fascinación por Iglesias que tienen y sus reivindicaciones no tiene que ver con Euskadi sino con su modelo ideológico supuestamente de izquierdas. La defensa de los vasco en Madrid la sigue teniendo el PNV en exclusiva", ha concluido.