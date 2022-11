El PNV insta al Gobierno a "ponerse las pilas" para acabar con el "caos" y "lentitud" de los fondos europeos

Sánchez se defiende presumiendo de que España es el segundo país de la UE que va más avanzado y el único que ha recibido un segundo desembolso

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha criticado la falta de agilidad en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno, acusando de existir "lentitud y un cierto caos" en el despliegue de los recursos, por lo que ha instado al Ejecutivo a "ponerse las pilas" a este respecto.

"Hay sensación de que falta un plan, nadie tiene la foto de esta situación, póngase las pilas", ha espetado Esteban al presidente Pedro Sánchez, denunciando que los fondos no llegan o lo hacen muy lentamente.

SIN FONDOS EUROPEOS NO HABRÁ CRECIMIENTO

Según el portavoz del PNV, los Presupuestos de 2023 basan su crecimiento en la ejecución de dichos fondos, por lo que si no se ejecutan correctamente, "no va a haber crecimiento". "Sus propios datos nos señalan que de lo comprometido, solo un 45,6% este año ha sido reconocido, lo cual no significa siquiera que esté ejecutado", ha puntualizado.

Así, Esteban ha apuntado que de los 11 PERTEs solo ha habido cinco convocatorias. El diputado ha destacado especialmente el del automóvil, que en su opinión es "para reflexionar", dado que se ha adjudicado en unos porcentajes "mínimos" y las empresas hablan "posiblemente de renunciar".

Además, el dirigente nacionalista ha acusado al Gobierno de estar dejando "marginados" a los ciudadanos de Euskadi en la ejecución de los fondos europeos, en referencia a los concursos publicados para la seguridad y conservación de carreteras de alta capacidad del Estado.

Esteban ha explicado que estos concursos solo se han convocado para carreteras del Estado, cuando en Euskadi la titularidad de las carreteras pertenece a la comunidad autónoma. "Han dejado marginados a más de 2,5 millones de ciudadanos que al parecer no son europeos", ha afeado Esteban, que ha preferido entenderlo "como un error" y no como algo deliberado por parte del Gobierno.

EVIDENTES ERRORES

El diputado ha enmarcado esta crítica en los "evidentes errores de diseño" en los PERTEs, especialmente por su "demasiada rigidez", que impide, en su opinión, el desarrollo y la aplicación más efectiva de esos fondos por parte de las comunidades autonómicas y otras veces "hasta ignoran y marginan a parte de la población".

En su réplica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto de relieve que España es el primer país donde ha llegado el segundo desembolso de los fondos, el 45% de las transferencias que corresponden a España desde aquí a 2026.

Asimismo, Sánchez ha destacado los 11 PERTEs enmarcados en estos fondos, así como que España es el país más avanzado de los 27 Estados miembros y el único país con el segundo desembolso, más de 30.000 millones de euros, que supone el 45% de las transferencias que corresponden a España hasta 2026. Todo ello, dice Sánchez, "está contribuyendo a frenar la ralentización económica".

En el caso del vehículo eléctrico conectado, ha añadido, se han concedido cuatro proyectos tractores en Euskadi, liderados por empresas establecidas en la región, con más de 235 millones de ayuda que van a asegurar la transformación del nódulo productivo.

También ha puesto de relieve otros datos macroeconómicos como los más de 20,5 millones afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento por encima del 4%, de los cuales casi 2 puntos de ello tienen que ver con la ejecución y despliegue de los fondos europeos.

Por último, ha reconocido y agradecido a Euskadi su papel para la tramitación de los PGE, que en su opinión "es el instrumento más importante para el despliegue de los fondos europeos el próximo año".