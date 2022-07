PNV lamenta que el Gobierno no consulte "con nadie" el decreto anticrisis, pero ve muy difícil votar en contra

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado este viernes que el Gobierno no consulte "con nadie" el nuevo decreto anticrisis, aunque ha reconocido que es "muy difícil" votar en contra de esta prórroga.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, ha apuntado que el Ejecutivo central "no debería hacer las cosas como las hace" y, en su opinión, eso supone que en el Congreso "debe decir que sí o que no a la totalidad, sin puntos intermedios".

"Lo que sucede es que con algunas cosas no estás de acuerdo o las plantearías de otro modo, pero hay otros aspectos que son imprescindibles, por lo que decir que no es muy díficil y seguramente los ciudadanos no lo entenderían", ha explicado.

Además, ha señalado que "lo preocupante" es la propia situación actual, y ha recordado que, cuando se aprobó el anterior decreto anticrisis hace tres meses ya dijo que "sería muy preocupante si hubiera que prolongarlo" porque supondría que las consecuencias de la guerra serían "más profundas y terribles que las que preveíamos".

"Pero algunas medidas hay que adoptarlas forzosamente, porque, de lo contrario, el perjuicio a los ciudadanos y a la economía familiar sería demasiado grande, por lo que hay que continuar con eso", ha asegurado.

CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE GERNIKA

Esteban ha denunciado que "está claro" que el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika "no es una prioridad" para el Gobierno central, y ha lamentado que no ven voluntad por su parte "para agilizar las cosas".

Así, ha recordado que el calendario de las competencias del Estatuto pendientes de transferir a Euskadi lo propuso el propio Ejecutivo español, "y no lo cumple". "No es una prioridad, eso está claro, y lo que vemos es que no hay diligencia por su parte para mover las cosas. No vemos voluntad para agilizar las cosas", ha insistido.

El dirigente del PNV ha reconocido que, en materias como los trenes de cercanías, ambos gobiernos "están negociando" y se ha mostrado "esperanzado" en cuanto a ese ámbito, aunque ha reiterado que, "en general, si te fijas en el calendario, queda claro que no se cumple".

"No veo voluntad por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Pasan papeles a otros ministerios, pero debería ser su responsabilidad moverlo, e Isabel Rodríguez no está en eso", ha lamentado.

Asimismo, ha indicado que "hay otros muchos acuerdos en otros ámbitos que se deberían cumplir, y también están las relaciones entre ambos gobiernos y la coordinación de las acciones", aunque ha mantenido que "la apuesta" del PNV es que el actual Gobierno "acabe la legislatura".

PP

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que no ve "grandes cambios" en el seno del PP y que "se haya alejado de Vox", tras la designación de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido.

"Si se me pregunta si ha habido cambios en el PP, ya veremos en qué acaba, pero Núñez Feijóo ha hecho ciertas declaraciones no muy apropiadas y no veo que se haya alejado de Vox. Al contrario, porque en la campaña de Andalucía le dijo claramente al presidente que tenía las manos libres para formar gobierno con Vox si lo necesitaba. Por lo tanto, no veo grandes cambios", ha insistido.

Además y, en relación con las declaraciones realizadas del presidente del PP en Getxo (Vizcaya) en las que aseguró que "es fácil entenderse con el lehendakari Urkullu", el dirigente jeltzale ha señalado que la relación personal "siempre ha sido buena", pero que las afirmaciones de Núñez Feijóo "solo son palabras, no hay nada más".