PNV, PDeCAT y Junts se desmarcan de la Ley de Vivienda por invasión de competencias

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PNV, el PDeCAT y Junts han avanzado este jueves su voto en contra de la Ley de Vivienda por considerar que la norma vulnera la Constitución porque supone una invasión de competencias del Estado a las comunidades autónomas.

En una rueda de prensa conjunta en el Congreso, los portavoces de PNV, PDeCAT y Junts han comparecido para explicar su rechazo a la ley por, supuestamente, interferir en políticas que son exclusivas de las comunidades autónomas. Por este mismo motivo han advertido los diputados del riesgo de inconstitucionalidad del proyecto de ley.

El primero en intervenir ha sido Aitor Esteban, del PNV, quien ha explicado que esta comparecencia conjunta se basa en la defensa del "autogobierno" de las CCAA. Además, ha aprovechado para reprochar a Esquerra Republicana (ERC) y Bildu su apoyo a la norma cuando se definen como formaciones "soberanistas" e "independentistas".

Además, el portavoz del PNV cree que la norma tampoco servirá para dar una solución a frenar el precio de los alquileres. Asimismo, ha incidido en el hecho de que, mientras su grupo ha expresado sus discrepancias desde una perspectiva jurídica, desde formaciones como PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu estas nunca se han desmentido y tampoco han mantenido argumentos jurídicos que avalen lo que considera dar entrada con "alfombra roja" al Estado.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha expresado su rechazo a la norma por la invasión competencial y por no resolver "el gran problema de la vivienda". Además, también ha reprochado que el texto "no ofrece seguridad jurídica" y "no garantiza una vivienda digna".

Por parte del PDeCAT, Ferran Bel ha llegado a decir que muchos artículos de la ley "no tienen ningún sentido". De hecho, ha apuntado que una proposición de ley de las Islas Baleares para regular el precio de los alquileres --tumbada en el Congreso con el voto en contra del PSOE-- era "muchísimo" más respetuosa con las competencias que la Ley de Vivienda.

En este contexto, Bel ha espetado que PSOE y Unidas Podemos estando "absolutamente fracasados" en algunas comunidades van a poder intervenir el mercado de vivienda "a través de lo que se apruebe en el Congreso".

Por último, Mireia Vehí, de la CUP, también ha rechazado la ley por ser esta el "caballo de Troya del PSOE" para que el mercado continúe gobernando la vivienda, porque tampoco corrige el acaparamiento de propiedades e implica, también, una invasión de competencias. El BNG finalmente ha decidido abstenerse, porque aunque también ven invasión de competencias, considera que incluye algunos "avances" en materia de vivienda.