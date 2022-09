PNV pide "agilizar" las transferencias y advierte de que, si Sánchez no cumple sus acuerdos, se "sentirá libre"

Ortuzar dice que no se debe esperar "un volantazo" de los jeltzales tras la reunión con Feijóo

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha esperado que se "agilice" la transferencia de las competencias pendientes a Euksadi porque no hay "excusas" para el actual "ritmo caribeño" y ha advertido de que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple los acuerdos con su partido, los jeltzales se "sentirán libres". Asimismo, ha afirmado que no se va a producir "un volantazo" en el PNV cuando se reúna con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha lamentado que el traspaso de competencias "va muy lento" y, si bien "discusiones" técnicas y jurídicas se ha dado "en todas" las competencias, "no puede ser que, como una de las partes dice que hay problemas técnicos, 'no me siento'".

"Precisamente, si hay problemas, es cuando hay que sentarse", ha manifestado el presidente del PNV, que ha esperado que "esto se agilice" y ha advertido de que "no hay ya excusas, de la pandemia ni de nada, que obliguen a seguir en este ritmo caribeño".

"APRETAR EL ACELERADOR"

En esta línea, ha advertido de que el PNV va a "apretar el acelerador" y va a ser "muy duros con el Gobierno" como haya "incumplimientos" o falta de "voluntad política" hacia los compromisos del propio Ejecutivo. De este modo, ha apuntado que, si no se cumple el acuerdo suscrito en 2019 por el PNV y Pedro Sánchez, los jeltzales se "sentirán libres".

Ortuzar ha señalado que el PNV "quiere que siga este gobierno" y mantiene "una apuesta indudable a favor", pero "él también tiene que dar la talla". Asimismo, ha indicado que no se espere un "volantanzo" del PNV después de la reunión prevista con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aún sin fecha. El PNV, ha indicado, va a seguir cumpliendo el acuerdo con el PSOE y Sánchez "siempre que vea, por el otro lado, la misma lealtad".

