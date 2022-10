PNV pide eliminar las restricciones contra la pesca de fondo adoptadas sobre 81 zonas del Atlántico

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha solicitado este jueves al comisario europeo de Pesca, Virjinijius Sinkevicius, que elimine las restricciones adoptadas sobre 81 zonas del Atlántico en las que faenan centenares de embarcaciones europeas dedicadas a distintas artes de pesca de fondo como el arrastre o el palangre.

Izaskun Bilbao considera que la decisión "se basa más en prejuicios contra el sector pesquero, que en estudios de impacto o datos científicos actualizados", por lo que ha animado al equipo de Virjinijius Sinkevicius a "escuchar a un sector que merece más palabras de apoyo por su esfuerzo para conservar los recursos marinos, que imposiciones como esta decisión que podría abocar a tantos barcos al desguace".

El Parlamento Europeo ha albergado esta mañana un debate sobre la controvertida decisión de la Comisión Europea de vedar el acceso a 81 zonas de pesca ubicadas en el Atlántico a más de un centenar de barcos que faenaban en esas zonas.

Los afectados consideran que la decisión "no se basa en los últimos datos científicos disponibles, no ha medido el impacto socio económico sobre el sector, no discrimina entre las distintas artes de fondo (palangre, enmalle o arrastre) y es sumamente imprecisa en la delimitación de las zonas vedadas", según han indicado desde el PNV.

La propia Comisión, según han apuntado los jeltzales, "ha tenido que aclarar en las últimas semanas el alcance de su decisión al detectarse diferencias entre el calado real de las zonas acotadas y las profundidades (más de 400 metros) en las que se aplica la medida. Finalmente, los profesionales del mar se quejan de una muy deficiente interlocución con los afectados antes de tomar la decisión".

Desde el PNV han advertido de que los profesionales afectados "temen la inseguridad jurídica que emana de la decisión, pues siguen sin estar claras las zonas afectadas lo que puede dar lugar a distintas formas de aplicación".

También pronostican "conflictos y riesgo de sobre explotación en otras zonas del Atlántico, pues muchos barcos se verán obligados a desplazarse de sus actuales caladeros a otros en los que pugnarán por los recursos existentes con barcos ya asentados allí", ha añadido.

Finalmente, ha dicho el PNV, se desconoce si hay previsiones para ayudar a los barcos que tengan que cesar su actividad a causa de esta decisión y algunos estados y organizaciones profesionales pesqueras anuncian ya recursos contra este reglamento de ejecución.

Izaskun Bilbao ha animado a la comisión europea a tener "una interlocución más cercana con el sector y escucharlo antes de tomar decisiones de este calado y ha instado al comisario a "olvidar los prejuicios y patear puertos y lonjas y empresas transformadoras".

La eurodiputada jeltzale le ha asegurado al comisario y a su equipo que en este recorrido "toparán con pescadores preocupados por la confusión que crea una norma cuyo alcance no era claro ni para ustedes". "Otros les dirán que no entienden por qué impiden pescar a barcos europeos, sometidos a un férreo control y normas muy estrictas, mientras se importan producciones menos sostenibles. Por eso, estas decisiones hay que tomarlas tras hacer un estudio de impacto que considere todas estas cuestiones y sobre datos científicos actualizados. Así que les pido que den marcha atrás", ha reiterado.

Según ha afirmado, "comprobarán que el sector que parecen empeñados en perseguir prefiere seguir trabajando antes que cobrar una ayuda por cese de actividad".