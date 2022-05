PNV pide a Sánchez que consolide mayorías "para no andar siempre al filo de la navaja" en cada votación

Insta al PP a "no blanquear" a Vox porque su avance "es peligroso" para la democracia

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que haga un mayor esfuerzo por consolidar mayorías "para no andar siempre al filo de la navaja" en cada votación en el Parlamento. Además, ha instado al PP a "no blanquear" a Vox porque su avance "es peligroso" para la democracia.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha explicado que la relación con el PSOE "es buena porque es fluida, pero es susceptible de ser mejorada en cuanto al cumplimiento de acuerdos".

En este sentido, ha lamentado que Sánchez "siga gobernando como si tuviera mayoría absoluta, cuando todavía no tiene un Ejecutivo consolidado". También se ha referido a "la geometría variable, que puede sonar muy bien", pero, "en la realidad, supone un trabajo ingente y, sobre todo, muchísima relación directa con aquellos partidos de los que quieres conseguir ese apoyo o mantener el que ya se dio en su momento".

En este sentido, ha recordado que el PNV tiene firmado un pacto con el líder del PSOE y presidente del Gobierno el 30 diciembre de 2019, que les gustaría "que se mantuviera". "Ese esfuerzo lo estamos haciendo y creo que nadie le puede achacar al PNV que no está siendo leal en ese sentido con Pedro Sánchez, pero tienen que poner un poquito más por su parte", ha indicado.

La presidenta del PNV de Bizkaia ha recordado "cómo está el proceso de transferencias estatutarias". "Se suponía que, con esta voluntad que nos decían que tenían, se iban a ir cumpliendo plazos. Ya no vale el comodín de Covid (para no materizalizarlo). ¿Ahora qué va a ser, el de Ucrania, el precio del gas, cuál va a ser la razón?", ha preguntado.

"AL FILO DE LA NAVAJA"

Itxaso Atutxa ha manifestado que "eso se sigue posponiendo y, por eso, es tan importante que la legislatura dure, porque, si no, ¿dónde van a quedar todos esos acuerdos?, ¿empezaremos otra vez desde cero?. No sabríamos qué Gobierno habría y qué mayoría se configuraría. Creo que el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo mayor, especialmente el presidente Sánchez, por conseguir consolidar mayorías y no andar siempre ahí en el filo la navaja cada vez que hay una votación, en la que una hora antes aún no sabe con cuántos votos cuenta", ha considerado.

La presidenta del PNV en Bizkaia ha reiterado que el actual Gobierno cuenta con la baza de que la única alternativa es la de las derechas. "Estar hablando todo el día de 'o conmigo o ya sabéis lo que viene', es como lo de 'que viene el lobo'. A lo mejor nos deja de asustar, y en un momento determinado, esa mayoría del PP sea suficiente como para gobernar en una minoría mayoritaria. También podría ser y buscarse luego la vida con otros grupos en el Congreso", ha subrayado.

Tras reconocer que "no es fácil esa suma", ha dicho que "podría ser". Asimismo, ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está llamando a sus barones que vayan a por mayorías absolutas para no depender de Vox.

"Bueno, en alguna ocasión, podrían no haber dependido y, sin embargo, le están haciendo también mayores y les están blanqueando en su llegada a las instituciones. Es verdad que quizá el PSOE u otros partidos podrían haber hecho más, como han hecho en otros países (para evitar el acceso a gobiernos de la ultraderecha)", ha indicado, en referencia, por ejemplo, a Castilla y León.

Itxaso Atutxa ha recordado que el 19 de junio hay elecciones en Andalucía y habrá que esperar a ver "cómo se conforman las mayorías y qué están dispuestas a hacer las izquierdas para frenar el avance de Vox". "Este avance, o nos lo tomamos en serio o es realmente peligroso", ha advertido.

Aunque ha admitido que "llegan por vías democráticas", ha avisado que "no es un partido democrático, habla de legalización de partidos, habla de regresión absoluta en derechos, no solo en temas de igualdad y feminismo, sino en otro montón de ámbitos de derechos humanos". "Estamos en un momento de excesivo blanqueamiento de una extrema derecha muy muy peligrosa en España", ha manifestado.

FEIJÓO

Atutxa ha lamentado "la continuidad" que ha supuesto Nuñez Feijóo en el PP, que mantiene las portavocías, pero tampoco cree que "eso vaya a definir claramente el mensaje". "Mantiene portavocías, pero les ha puesto segundos que son casi perros de presa y, sobre todo, muy fieles a esa imagen y a esa idea del propio Feijóo", ha indicado.

A su juicio, el presidente del PP todavía "tiene que definir mucho cuál es su política real porque, entre congresos e intentos de alejamientos, algunos de sus barones" se han terminado viendo situaciones como la de Madrid este pasado fin de semana, en la que no sabe si Alberto Núñez Feijóo "parecía del partido" de Isabel Díaz Ayuso --elegida presidenta PP de la Comunidad madrileña--, pero Ayuso no parecía del partido de Feijóo o, por lo menos, de ese Feijóo de Galicia".

"También ha pasado de una zona de confort total en Galicia, con mayorías absolutas muy amplias y con un ámbito menos duro posiblemente que el que ha encontrado en Madrid. Y ahora le toca jugar la Champion. Eso es difícil y hay que definirse", ha manifestado.

EH BILDU

A preguntas de si EH Bildu es ahora una competencia para el PNV en Madrid, ha señalado que su partido está en Madrid con su propia política. "Hace más de cien años que estamos allí. Nosotros no competimos con partidos vascos en Madrid, competimos con partidos vascos cuando nos presentamos en Euskadi a las elecciones, y ahí se acaba. Allí a lo que tenemos que estar todos es a conseguir lo máximo posible para nuestro país y llevar allí las inquietudes de Euskadi", ha indicado.

También hay que evitar, en su opinión, "modelos absolutamente recentralizadores", como se observan ahora, a través de leyes o decretos, en los que "Bildu está haciendo un seguidismo del Gobierno Sánchez absoluto, más allá de lo que pueda suponer de invasión competencial".

"El PNV no compite con nadie en Madrid, no aspiramos a tener ninguna otra responsabilidad allí, competimos aquí con lealtad, con el resto los partidos cuando nos presentamos a las elecciones. Somos la voz vasca en Madrid por ahora. Es verdad que hay más vascos en Madrid, pero yo creo que Bildu tiene otro tipo de pretensiones con su presencia en Madrid y nosotros llevamos nuestro programa para defenderlo", ha indicado.

PEGASUS

Atutxa también ha aludido al caso de espionaje político por Pegasus para considerar que "no parece que se vayan a dar más pasos" al respecto por parte del Gobierno, aunque hay "una tímida intención de reformar la Ley del CNI o quizá de la desclasificación muy puntual de algunos documentos".

"Me parece un poquito timorato todo esto porque, o nos lo tomamos en serio, o alguna de las bases importantes de la democracia estaría bastante tocada. Y creo que en eso, ninguno de los dos partidos del Gobierno, pero sobre todo el PSOE, no debería fallar", ha indicado.

A su juicio, "una vez más" el Ejecutivo no parece querer 'sacar del cajón' la Ley de Secretos Oficiales. "Que esto lo hiciera el PP, nos parece normal, pero que lo haga el PSOE, no", ha añadido. También ha dicho que "es curioso ver hace solo dos semanas" que PSOE y PP "se vuelven a unir para conseguir mayorías en contra de una mayor transparencia en el Congreso".

En todo caso, ha reafirmado la voluntad del PNV de separar el calendario legislativo de la polémica de Pegasus porque se necesita tiempo en esta legislatura para que el Gobierno cumpla sus pactos con los jeltzales. "Más ya no se puede hacer por el PNV. Nos piden lealtad y creo que la hemos demostrado en estos casi tres años que lleva de legislatura el Ejecutivo de Sánchez y ahora sí que querríamos ver algo más que buena voluntad por su parte", ha precisado.