PNV y PSE rechazan crear una ponencia sobre el derrumbe de Zaldibar

VITORIA, 1 (EUROPA PRESS)

El PNV y el PSE han rechazado este jueves en el Parlamento Vasco una iniciativa acordada por PP+Cs y Elkarrekin Podemos, y apoyada por EH Bildu, que solicitaba la constitución de una ponencia para formular propuestas que "eviten la repetición de catástrofes" como la de Zaldibar, y que se remitiera a la Cámara toda la documentación correspondiente al vertedero, tanto la previa al derrumbe como la posterior, y la actuación del Gobierno tras el accidente.

PP+Cs ha presentado en el Parlamento Vasco una iniciativa sobre la gestión del vertedero de Zaldibar, donde el pasado 6 de febrero se registró un derrumbe en el que fallecieron los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

Los restos mortales de Alberto Sololuze fueron encontrados el pasado 16 de agosto, y continúan los trabajos de búsqueda para encontrar el cuerpo de Joaquín Beltrán.

La coalición había propuesto la constitución de una ponencia, en la comisión de medio ambiente, para diagnosticar la situación de los vertederos de residuos no urbanos en Euskadi y formular propuestas de mejora o reformas que "eviten la repetición de catástrofes" como la deZaldibar.

Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, también había presentado una iniciativa sobre el derrumbe del vertedero, pero la ha retirado y ha acordado un texto con PP+Cs en el que solicitaban la creación de la citada ponencia y que se remitiera a la Cámara toda la documentación correspondiente al vertedero de Zaldibar, tanto la previa al derrumbe como la posterior, y todas las actuaciones realizadas por el Gobierno Vasco después del accidente.

Sin embargo, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco han rechazado el texto que ha contado con el apoyo de los grupos proponentes, EH Bildu y la abstención de la parlamentaria de Vox, que no ha participado en el debate.

La parlamentaria del PP+Cs Muriel Larrea ha criticado que los grupos en el gobierno se opongan a la creación de una ponencia "para evitar que se repita esa catástrofe", y ha aclarado que la iniciativa no busca "hablar de lo sucedido en Zaldibar, sino que no vuelva a suceder".

Según ha explicado, la propuesta acordada con Elkarrekin Podemos-IU busca crear una ponencia que analice la situación de los vertederos y proponga recomendaciones que sirvan de base para elaborar una Ley de gestión de residuos y economía circular.

ALUDIR RESPONSABILIDADES

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi, por su parte, cree que las auditorías que ha realizado el Gobierno --que concluyen que Medio Ambiente cumplió con los requisitos de control-- buscan "eludir cualquier tipo de responsabilidad".

"Para los partidos del Gobierno, todo se resume en que cualquier iniciativa que ponga en duda la gestión del Gobierno Vasco en esta materia está vedada y utilizarán su rodillo para que no se pueda debatir sobre nada", ha criticado.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha defendido que PNV y PSE no deberían oponerse a crear una comisión especial de investigación para aclarar la gestión en el vertedero porque "es una de las funciones de la Cámara" y "podría resolver si existen responsabilidades políticas o no".

Además, ha criticado que no se haya admitido por parte del Gobierno una responsabilidad política "cuando hay un reconocimiento implícito de que se estaban haciendo mal las cosas y que hay que cambiarlas".

La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha defendido que la auditoría solicitada por el Gobierno Vasco se ha realizado por parte de profesionales "con gran conocimiento técnico", y ha criticado que no se pueda alcanzar con los grupos de la oposición "ningún acuerdo" sobre Zaldibar.

"Desde que se convocaron las elecciones, hemos podido ver qué escasa es la política también en nuestra comunidad", ha subrayado, antes de destacar la "insistencia" del Gobierno para encontrar los restos de Joaquín Beltrán.

Por último, el parlamentario del PSE-EE Eneko Andueza cree que a los grupos de la oposición no les gusta el resultado de la auditoría porque "no dice lo que les gustaría" y ha afirmado que la ponencia que proponen crear "no es para hablar de lo que ocurrió, sino para intentar poner palos en las ruedas y torpedear al gobierno". "Queremos una ponencia, pero para poner la base de una futura ley", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que "todos podemos sacar conclusiones a hechos vistos", y ha acusado a EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs de denunciar una situación que ellos "tampoco detectaron" porque, hasta el derrumbe, "no se cuestionó ni la gestión ni el sistema de vertederos".