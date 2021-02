El PNV quiere que Margarita Robles rectifique en el Congreso sus palabras sobre la UME y el derrumbe de Zaldibar

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El PNV quiere que la ministra de Defensa, Margarita Robles, rectifique ante el Pleno del Congreso sus palabras acerca de que la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) podría haber evitado que aún siga sin recuperarse el cuerpo de uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

El pasado sábado se cumplió un año del derrumbe del vertedero de Zaldibar y el cuerpo de uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados, el de Joaquín Beltrán, aún no ha sido aún localizado.

"No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", deslizó Robles esta semana, en una intervención en la Fundación Ortega y Gasset. Y es que el Ministerio de Defensa ya ha explicado en varias ocasiones que la UME no intervino en el accidente porque no recibió ninguna solicitud por parte del Gobierno vasco.

Las palabras de la ministra generaron malestar en el PNV y en el Gobierno vasco, que acusa a Robles de hablar desde el desconocimiento. En ese contexto, los nacionalistas han decidido trasladar directamente esos reproches a la ministra en la próxima sesión de control en el Congreso, según los escritos registrados este jueves y recogidos por Europa Press.

"¿Va a rectificar sus declaraciones sobre la actuación del Gobierno vasco en el derrumbe de Zaldibar?", es la pregunta que quiere formular el diputado Joseba Agirretxea en el pleno del próximo miércoles.