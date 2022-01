El PNV rechaza la vía del Estatuto de los Trabajadores y pide blindar convenios autonómicos "por ley y ahora"

Advierte de que el día 3 votará "en función de lo que esté ya por escrito y tenga rango de ley, y no sobre promesas o futuribles"

El PNV da un "no rotundo" a la vía de la modificación del Estatuto de los Trabajadores propuesta por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para blindar los convenios autonómicos y lograr así su apoyo a la convalidación del decreto de reforma laboral el próximo 3 de febrero en el Congreso de los Diputados.

Los jeltzales exigen que se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos "por ley y ahora" para no votar en contra de la norma, y advierten de que votarán en el pleno de la Cámara "en función de lo que esté ya por escrito y tenga rango de ley, y no en base a promesas o futuribles".

Fuentes del EBB del PNV han informado a Europa Press de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya conoce su rechazo a la vía de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y ha añadido que es "mejor que no insista por esa vía ni trate de confundir a la opinión pública".

"Nuestra posición no ha variado, y no hay avances en la negociación. La prevalencia de los convenios autonómicos sigue siendo nuestra única condición, lo saben desde hace meses, y corresponde al Gobierno español habilitar la fórmula para que eso sea así si quiere nuestro apoyo", ha advertido.

UNA FÓRMULA LEGAL

El PNV ha emplazado al Gobierno a plantearles una "fórmula" que permita blindar los convenios autonómicos, porque no corresponde al PNV hacerlo, en línea de lo que ayer afirmó su líder, Andoni Ortuzar, que reclamó al Ejecutivo "imaginación y pedagogía con la patronal".

"La solución nos la tiene que dar el Gobierno central y, de momento, no nos la ha dado. Pero una cosa debe quedar clara: si no se garantiza por ley y ahora la prevalencia de los convenios autonómicos, nuestro voto será no. No nos valen condicionales ni futuribles: por ley y ahora", ha apuntado.

En este sentido, ha advertido de que el próximo 3 de febrero los jeltzales votarán "en función de lo que esté ya por escrito y tenga rango de ley, y no en base a promesas o futuribles".