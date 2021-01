PNV recuerda a quienes mantienen actitudes incívicas y atacan a policías que "esto va de que la gente se muere"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha recordado a quienes mantienen actitudes "incívicas" y atacan a los policías por intentar que cumplan las medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, como el toque de queda, que "esto va de que la gente se muere". Por ello, ha considerado "impresentables" estos episodios que se han producido durante el fin de semana en varios puntos de Euskadi.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Atutxa se ha referido a las protestas que vividas en la Comunidad Autónoma Vasca contra las restrictivas destinadas hacer frente a la covid-19 y a los altercados que se han producido con la Ertzaintza y policías municipales.

La dirigente jeltzale ha alabado la "labor especialmente excepcional" que están realizando ambos cuerpos policiales y cree que las agresiones de las que han sido objeto en los últimos meses, "no solo está fuera de toda justificación", sino que no tienen explicación."La gente que sabe que está incumpliendo toques de queda, normas y medidas, debe querer vivir en una sociedad mucho más punitiva", ha añadido.

Además, ha recordado que van contra la posibilidad de que "todo mejore" para que los ciudadanos puedan salir y reunirse, "pero también en contra de quienes trabajan en servicios esenciales, que se autoconfinan, digan lo que digan las normas, porque al día siguiente no quieren faltar a su plaza en una residencia o en un hospital".

"No sé qué está pensando esa gente que insulta y pega a la Ertzaintza o la Policía Municipal, de esa gente que no ha podido despedir a sus familiares durante todos estos meses, que no han podido abrazar a un padre o una madre en una residencia. Esto va de que la gente se muere, de que tenemos un montón de gente en nuestras familias y cuadrillas en situaciones económicas dificilísimas. Eso es muy grave", ha remarcado.

Tras apuntar que todo el mundo tiene ganar de socializar, ha advertido de que, "sobre todo, cada uno debe demostrar cada día que sabe ser solidario". "Es impresentable seguir viendo este tipo de actitudes y no hay justificación, porque esto se está alargando para todos", ha indicado.