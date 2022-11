PNV recuerda a Sánchez que desde el principio era "un problema político" que persiste

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado que los jeltzales colaborarán para que se proceda a "la reforma o sustitución" del delito de sedición, que era algo "lógico y obligado". Además, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recordarle que, desde el principio, el tema del 'procés' catalán era "un problema político", que todavía persiste, y que se debería haber abordado "de otra forma".

Esteban, en una rueda de prensa celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, se ha referido a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez por la que el delito de sedición pasará a tipificarse como delito de desórdenes públicos agravados y se reducirán las penas.

El dirigente jeltzale ha dicho que era algo que se tenía que hacer y ha explicado que, "de hecho, si el Estado español ha tenido problemas para la extradición" del expresident Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes huidos, "es porque no se encontraba paralelismo a este delito en otros países".

A su juicio, tal como estaba tipificado el delito de sedición "era bastante decimonónico y que no tenía ningún sentido". Además, ha recordado que conllevaba "unas penas elevadísimas". "Por lo tanto, me parece lógico y nosotros colaboraremos para que pueda reformarse o para que sea sustituido por otro tipo penal porque no sé exactamente qué es lo que van a proponer, y me reservo las observaciones finales que pueda hacer hasta conocer el texto que van a presentar", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que, "de manera genérica", les parece "positivo y obligado". "Ahora, también les diría que, ahora que el presidente del Gobierno habla de soluciones políticas, desde el principio era un problema político y se tenía que haber abordado de otra forma", ha afirmado.

EL 155

Aitor Esteban ha apuntado que "tampoco vale" que Pedro Sánchez asegure que es un tema que "heredó" porque él estuvo apoyando "muy conscientemente todo el 155 y muchas medidas, por no decir todas las que se tomaron por parte del Gobierno español".

En este sentido, cree que lo que se debería haber hecho, en su día, es "regular derechos" para dar "una salida" a las reclamaciones de los catalanes para poder "decidir" y, poniendo unas condiciones, encauzar "una expresión democrática".

De esta forma, ha dicho que se hubiera solucionado esta cuestión y no se estaría pendiente "del hecho punitivo y penal". "Colaboraremos, pero sigue habiendo un problema", ha insistido.