El PNV reitera su desacuerdo con la inhabilitación de Torra y ve la sentencia desproporcionada

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado este martes su desacuerdo con la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y cree que esa pena es "una auténtica desproporción".

"Las cosas hay que medirlas en sus justos términos, No estamos de acuerdo con esa condena y mostramos nuestro desacuerdo absoluto", ha señalado en rueda de prensa en el Congreso.

En todo caso, ha subrayado que el contencioso catalán es "un asunto político que no se va a resolver vía tribunales".

La Ejecutiva del PNV ya mostró este lunes su disconformidad con la decisión del Tribunal Supremo al entender que supone un hecho "grave y sin precedentes en la historia". Asimismo, advirtió de que la situación política catalana no va a encontrar vías solución "a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, con política y con negociación".

LA NEGOCIOACIÓN DE PRESUPUESTOS, AÚN SIN ARRANCAR

Por otro lado, el portavoz del PNV ha asegurado que aún no han comenzad las negociaciones sobre los Presupuestos de 2021 porque el Gobierno todavía no ha cerrado las cifras. Esteban ni siquiera sabe si ha acabado la discusión interna entre los socios de la coalición. "Hemos hablado de disposición de cada uno, pero no nos hemos puesto con números", ha comentado.

Por último, ha defendido la conveniencia de crear una comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen' y el supuesto uso de medios de Interior para tratar de obstruir la acción de la Justicia en los casos de corrupción del PP. "Es un asunto de calado y grave, más allá de las escuchas --ha señalado--. Los hechos son graves y evidentemente si se confirma lo que ha aparecido hoy a través de esas grabaciones, aún lo serían más".