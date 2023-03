PNV reprocha a EH Bildu que "vote con Vox" que se mantenga la Ley Mordaza de Mariano Rajoy

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha reprochado a EH Bildu que "vote junto con Vox" a favor de mantener la Ley Mordaza de Mariano Rajoy, con su postura de "máximos". Además, cree que, "hoy definitivamente parece que hay tres fuerzas en el Gobierno" con "la ruptura entre Podemos y Yolanda Díaz", y ha realizado un llamamiento al Ejecutivo de coalición a reflexionar ante la posibilidad de una alternativa PP-Vox.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que desconoce "qué quiere" EH Bildu con su decisión de no apoyar la reforma de la Ley Mordaza, y ha dicho que vota "junto con Vox a favor de que se mantenga" la norma de Rajoy. "Se ha ido a máximos, sabiendo que había un camino intermedio para que, por lo menos, pudiéramos suavizar lo que significa eso y no lo ha querido hacer", ha manifestado.

A su juicio, esta forma de actuar también responde a "un cálculo político de Bildu". "Sabe cuándo puede hacer la jugada. No sé cómo se lo va a tomar el PSOE, pero allá ellos", ha dicho.

Itxaso Atutxa ha manifestado que los socialistas "cuentan con EH Bildu muchas veces, incluso no ya 'gratis et amore', sino muchísimo más". "Bildu ha hablado de apoyar los Presupuestos Generales del Estado cuando prácticamente no los conocía. El PSOE ya ha sabido calcular cuándo necesita o no el apoyo de Bildu. No sé si su grado de enfado ahora puede ser grande o pequeño, y si esto puede tener consecuencias", ha explicado.

Asimismo, ha dicho que la coalición soberanista "también tiene otro tipo de negociaciones con EH Bildu que le han ido bien en cuanto al acercamiento de presos, etcétera", pero ha subrayado que ya quedan "pocos" reclusos en cárceles fuera de Euskadi.

"No sé hasta cuándo va a poder estirar ese chicle y, en cualquier caso, tendrá que ver también que la estabilidad de este Gobierno no pasa por decirle a todo que sí, que es lo que nosotros siempre hemos dicho y abogamos por ello, pero ellos sí lo estaban planteando", ha apuntado.

Además, ha lamentado que EH Bildu tenga "menos problemas para votar en contra de una modificación de una Ley tan importante que necesita modificación (La Ley Mordaza)", que "con decretos y proposiciones de ley, incluso en las que la capacidad competencial de Euskadi quedaba muy reducida y minusvalorada". "No les entiendo", ha insistido.

CONCLUIR LA LEGISLATURA

Itxaso Atutxa ha recordado que "queda muy poquita legislatura" estatal y prevé que concluya, "pese a lo que se está diciendo, el ruido que hay y las incongruencias tan grandes que se ven, incluso dentro del seno del propio Gobierno".

"Hoy sí que definitivamente parece que hay tres fuerzas en el Gobierno, porque parece que la ruptura entre Podemos y Yolanda Díaz es ya tan explícita que parece que ya son dos fuerzas diferenciadas", ha indicado.

En todo caso, ha reiterado que quedan meses de mandato y considera que Sánchez "va a hacer un esfuerzo real por mantener lo que le queda ahora de legislatura hasta diciembre posiblemente, siendo además presidente de turno de la Unión Europea a partir de junio".

ACUERDOS CON PNV

En cuanto al grado de cumplimiento de los acuerdos con el PNV respecto a los Presupuestos Generales del Estado, ha explicado que está "un poquito por encima del 70%, que tampoco está mal". No obstante, cree que el pacto de investidura "ha flojeado un poquito más".

"Pero, con lo que queda de legislatura y el momento todavía de incertidumbre tan grande que estamos viviendo también, desde luego no seremos nosotros quien lo rompa. Aquí rompe quien no cumple y creo que el PNV está cumpliendo con creces el acuerdo que nosotros firmamos, tanto en diciembre como los demás acuerdos a los que hemos llegado con el Partido Socialista", ha asegurado.

Además, ha recordado que "enfrente" están el PP-Vox. "Yo no veo la separación entre los dos y, sobre todo, porque, pese a que algunas encuestas intentan convencer a la población de que el PP en solitario podría tener una mayoría suficiente, me parece que eso no da y, si no da, va necesitar a Vox y además lo va a aceptar", ha avisado.

La dirigente del PNV ha reiterado que su partido no apoyará "ningún Gobierno en el que esté Vox, ni por activa ni por pasiva, ni siquiera con apoyos externos". "Si la alternativa es un Gobierno como el que hay ahora, tendremos que ver también a que se comprometen y, sobre todo, qué vayan a poder cumplir. Tendremos que saber con quién firmamos porque nuestro acuerdo está firmado con el presidente Sánchez, que configura después un gobierno de coalición (con Podemos), y estamos viendo que les cuesta mucho trabajar como una coalición realmente", ha indicado.

También ha destacado que el apoyo de Podemos a Yolanda Díaz "está en entredicho". Por tanto, ha advertido de que si el Gobierno está "dividido" y luego "también Unidas Podemos se divide", la horquilla PP-Vox "podría tener un poquito más de fuerza". Por ello, ha considerado que los partidos del Ejecutivo del Estado deberían reflexionar sobre ello.

ELECCIONES EN EUSKADI

Itxaso Atutxa ha rechazado que el apoyo del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez pueda pasarles factura en las próximas elecciones municipales y forales del 28 de mayo. "La gente ve que, entre lo que el PNV promueve y hace en las instituciones en las que gobierna, y lo que luego hacemos y apoyamos cuando estamos en Madrid, hay una coherencia que valora", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que apoyarán a quien crean "que va a contribuir más" a que las políticas que los jeltzales quieren desarrollar en Euskadi "puedan ser reales" y para que haya "una estabilidad suficiente" que "facilite que la vida de la ciudadanía vaya mejorando".

En cuanto al traspaso de competencias, ha criticado que, por ejemplo, el de Cercanías de Renfe "está siendo más largo que lo que dura el trayecto de Karrantza a Bilbao, que ya es largo, sobre todo por el kilómetro por hora al que funciona" el tren en este trayecto.

"Curiosamente (al PSOE) cuando su necesidad de votos en el Congreso les achucha un poquito más, de repente desaparecen algunas de las complicaciones (para las transferencias). También entiendo al Gobierno vasco cuando dice que no va a aceptar mercancía averiada porque históricamente ha sido muy estricto a la hora de valorar en qué condiciones se hacen esas transferencias", ha explicado. Para Atutxa, las transferencias son "la constatación de que algo" que es de Euskadi "todavía está en manos del Gobierno español".