PNV reprocha que Sánchez salga como "portavoz de la esperanza" con las vacunas, mientras las CCAA lidian con la pandemia

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

La diputada del PNV Josune Gorospe ha criticado que el presidente Pedro Sánchez deje a las comunidades autónomas "lidiar con las situaciones complicadas" de la gestión de la pandemia del coronavirus y luego salga "unilateralmente" como "portavoz de la esperanza" para anunciar el proceso de vacunación.

Durante la comisión de Sanidad del Congreso, Gorospe ha lamentado que Sánchez anunciara un plan para la vacunación masiva de la población contra la covid-19 "sin contar con las comunidades autónomas" y ha afirmado que este episodio recuerda a la situación generada "al inicio del primer estado de alarma", cuando se producían "aquellos sermones, apariciones públicas" los domingos del jefe del Ejecutivo.

"No consideramos que eso favorezca la cogobernanza, sino que socava la confianza institucionalmente necesaria para avanzar en la cogobernanza. La cogobernanza no es eso, no es en absoluto que las situaciones complicadas de la gestión de la pandemia las tengan que lidiar quienes tienen que lidiar las competencias que, efectivamente, les corresponden y son quienes mejor lo están haciendo, pero cuando haya una buena noticia es muy tentador salir como portavoz de la esperanza", ha advertido.

Dirigiéndose al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que ese reparto de papeles de "poli bueno, poli malo, no es cogobernanza". "Cogobernanza no es pensar que el Ministerio va a decidir qué es lo que se hace y que las comunidades autónomas son las que lo van a hacer y van a poner los recursos para que eso se haga", ha remarcado, para precisar que "cogobernanza es confianza, rigor, seriedad, cooperación y prudencia".