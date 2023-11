PNV sigue "volcado" en la negociación con el PSOE, que no se ha cerrado, y guarda "total discreción"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El PNV sigue "volcado" en la negociación con el PSOE para alcanzar un acuerdo, que todavía no se ha cerrado, que propicie la investidura del candidato socialista a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lo que se necesitan los cinco votos de sus diputados. Mientras tanto, guarda "total discreción" sobre el contenido del proceso negociador.

Fuentes de la formación jeltzale han respondido, de esta forma, a las palabras del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que, en su comparecencia para informar del acuerdo suscrito con Junts, se ha referido a la negociación de los socialistas con el PNV: "No he estado estos días hablando con ellos porque no era mi ámbito de negociación estos días, pero estoy seguro de que, si no está cerrado, está a punto de cerrarse".

El partido dirigido por Andoni Ortuzar ha precisado a Europa Press que al mediodía todavía continuaban negociando porque no hay acuerdo por el momento ni tiene previsión de comunicar algo al respecto "en el día de hoy".

De esta forma, ha subrayado que, mientras no haya "novedades relevantes" sobre un posible pacto, seguirá como hasta ahora, "volcado en la negociación y con una discreción total".