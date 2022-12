El PNV ve un "cambio sustancial" en la oferta de referéndum de ERC, pero no cree que sea el mejor momento para lanzarla

Esteban saluda la reforma de la malversación y espera que beneficie a los condenados por el 'procés', pero no descarta que también a otros

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aprecia un "cambio sustancial" en la propuesta para la celebración de un referéndun de autodeterminación en Cataluña lanzada por ERC, pero considera que no era el mejor momento para ponerla sobra la mesa.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz de los nacionalistas vascos ha calificado de "interesante" que ahora los de Oriol Junqueras hablen de un referéndum "pactado" y conforme a los "estándares internacionales".

"Ahí hay un cambio sustancial, el contenido es impecable", ha destacado, incidiendo en que el PNV siempre ha defendido que, tanto en el País Vasco como en Cataluña, la solución debe pasar por que la gente "se manifieste y diga lo que piensa" en las urnas.

Según Esteban, si realmente se quiere una solución para este conflicto "este presidente o el siguiente", con independencia de su color político, tendrá que "trabajar" y "hablar" sobre un tema que no se solucionará "en dos días".

ELLOS TENDRÁN SUS TIEMPOS

Ahora bien, ha dejado claro que, desde su punto de vista, este no era el "momento más apropiado" para hacer pública esa oferta. "Yo no lo veo, pero ellos tendrán sus tiempos", ha deslizado, dando a entender que no entiende que se pongan condiciones para el referéndum justo cuanto el PSOE acaba de pactar con ERC la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación.

Esteban ha defendido esas reformas y, respecto a la de la malversación, ha saludado que se vuelva a la situación anterior a 2105 cuando el PP lo reformó iniciando así lo que ha llamado "política de castigo a las autoridades catalanas" tras la consulta promovida por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, en 2014.

SI SIRVE PARA DESTENSAR, BIENVENIDA

Para el portavoz nacionalista, si estas reformas pueden servir para destensar la situación y abrir vías de solución en Cataluña, deben ser bienvenidas. Además, ha mostrado su deseo de que "beneficien" a los procesados o condenados por el 'procés'.

Eso sí, al ser preguntado sobre la posibilidad de que, además se beneficien otras personas implicadas en casos de corrupción, Esteban ha reconocido que cuando se cambia una ley es "prácticamente imposible" calcular a cuántas personas puede afectar. "Creo que la reforma está bastante centrada, pero eso también depende de los jueces", ha apuntado.