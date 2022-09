PNV no ve condiciones para acordar el nuevo estatus y augura "una ventana de oportunidad" al final de legislatura vasca

Ortuzar pide "agilizar" las transferencias y advierte de que, si Sánchez no cumple sus acuerdos, se "sentirá libre"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha opinado que no se dan "las condiciones" para lograr un acuerdo en torno al nuevo estatuto vasco, por lo que ha apostado por "esperar". En este sentido, ha considerado que habrá que aprovechar la "ventana de oportunidad" que, a su entender, habrá en "la confluencia" del final de la legislatura vasca y el principio del próximo mandato en el Estado y "dar el do de pecho todos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha pronunciado de este modo sobre la posibilidad de que se reactive la reforma estatutaria en la Ponencia de Autogobierno en el Parlamento Vasco. "Si tenemos el parón que tenemos en lo que queda de Estatuto, ¿con qué visos de éxito podríamos entrar ahora a negociar con Madrid una superación de ese Estatuto?", ha cuestionado.

El presidente del PNV ha insistido en que "en política hay que ser realista". "¿A mí me gusta eso? No. Pero ¿Hoy se dan las condiciones en el arco político vasco para que lleguemos un acuerdo más amplio que el que sostuvo el Estatuto de Gernika, vamos a ser lo suficientemente generosos para llegar a un acuerdo PNV-PSE-Bildu-Podemos y ojalá pudiera ser el PP? No parece. Pues si no parece, vamos a esperar", ha planteado.

Ortuzar cree que habrá "una ventana de oportunidad, que habrá que aprovecharla, en la confluencia del final de nuestra legislatura y el principio de la española". "Y ahí es donde vamos a tener que dar el do de pecho todos", ha afirmado.

Por otro lado, ha lamentado que el traspaso de las competencias pendientes a Euskadi "va muy lento" y ha rechazado que existan problemas técnicos para transferirlas.

En este sentido, ha aludido a las recientes declaraciones en este sentido del delegado del Gobierno, Denis Itxaso. "No sabía que era catedrático de Constitucional el delegado del Gobierno", ha ironizado el presidente del PNV, que ha remarcado que su partido solo pide que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumpla con el calendario de traspasos y las materias que ellos --no nosotros-- aprobaron en Consejo Ministros".

"Si lo aprobaron en Consejo de Ministros, supongo que ya habrían mirado que no había problemas técnicos", ha señalado. De este modo, ha indicado que, si bien "discusiones" técnicas y jurídicas se ha dado "en todas" las competencias, "no puede ser que, como una de las partes dice que hay problemas técnicos, no me siento".

En su opinión, "precisamente, si hay problemas, es cuando hay que sentarse" y, por ello, ha esperado que "esto se agilice" y ha advertido de que "no hay ya excusas, de la pandemia ni de nada, que obliguen a seguir en este ritmo caribeño".

Para Ortuzar, el debate ayer en el Senado "de machos ibéricos", en el que "se dieron testarazos" y, en vez de "salir propuestas, salió testosterona", hace augurar una "larguísima campaña electoral". Por ello, considera que, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, después "se acabó la fiesta" y, por ello, ha instado a aprovechar estos meses, dado que "lo que no se haga de aquí a fin de año va a ser difícil que se pueda hacer".

En este marco, ha advertido de que el PNV va a "apretar el acelerador" y va a ser "muy duros con el Gobierno" como haya "incumplimientos" o falta de "voluntad política" hacia los compromisos del propio Ejecutivo.

Según ha indicado, si no se cumple el acuerdo suscrito en 2019 por el PNV y Pedro Sánchez, los jeltzales se "sentirán libres". Aunque ha precisado que el PNV "quiere que siga este gobierno" y mantiene "una apuesta indudable a favor", ha insistido en que "él también tiene que dar la talla".

SIN VOLANTAZOS

En esta línea, ha indicado que no se espere un "volantanzo" del PNV después de la reunión prevista con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aún sin fecha y para la que los jeltzales no tienen "ninguna urgencia". El PNV, ha indicado, va a seguir cumpliendo el acuerdo con el PSOE y Sánchez "siempre que vea, por el otro lado, la misma lealtad".

A su entender, "no es posible" un gobierno alternativo al de Sánchez que pudiera proponer el PP, que pretende "esconder al elefante que tiene en el pasillo que es Vox". "O hay un cambio drástico en el PP y es capaz de vaciar a todo Vox y se lleva todos sus votos o, si no, la suma va a ser no posible. Ni con eso va a ser posible", ha advertido.

De este modo, ha indicado que el Partido Popular "tendría que juntarse a Vox", y la formación de Santiago Abascal y el PNV son "el agua y el aceite" y no pueden "estar en la misma foto".

Por otro lado, preguntado sobre unas recientes declaraciones de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, en las que afirmaba que el exministro Juan Ignacio Zoido le trasladó que el Gobierno de Mariano Rajoy ofreció la transferencia de Prisiones al PNV en la negociación presupuestaria, ha asegurado que "no es verdad".

"No dudo de lo que dice Consuelo Ordoñez pero lo que le dijo el ministro es mentira", ha manifestado Ortuzar, que ha asegurado que "Rajoy nunca puso sobre mesa" la transferencia de Prisiones.