El PNV ve normal que Estados Unidos borre a ETA de la lista de organizaciones terroristas porque ya no existe

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, entiende que Estados Unidos haya decidido borrar a ETA de su listado de organizaciones terroristas, pues ha recordado que "hace más de diez años que ETA dejó de existir como organización".

"Incluida o no en ese listado, ETA ya no existe --ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso--. Y tener en un listado una organización que ya no existe, no tenía mucho sentido".

En todo caso, Esteban ha restado trascendencia a esa información y ha reconocido que, en los días transcurridos después de haberse publicado, ni había caído en la noticia.