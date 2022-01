PNV vuelve a condicionar su apoyo a la reforma laboral a que prevalezcan los convenios autonómicos

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado este lunes que "se puede salvar el gran núcleo, el 95%", de la reforma laboral pactada por el Gobierno de España, la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, pero ha afirmado que para ello el Ejecutivo debe negociar con los partidos políticos.

Esteban, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa en Pamplona, ha insistido en que es "absolutamente necesario" para el PNV que la reforma laboral contemple la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.

El diputado del PNV ha subrayado que así se lo ha manifestado ya su formación tanto a la ministra como al presidente del Gobierno. "Les dijimos nuestra postura, valoramos positivamente algunos de los aspectos y el acuerdo al que se ha ido llegando, pero les dijimos muy claramente a la ministra y al presidente que hay un asunto que para nosotros tiene que estar, que es absolutamente necesario que esté y que tampoco rompe nada", ha dicho, en referencia a los convenios autonómicos.

Aitor Esteban ha dicho que en Euskadi existe "una dinámica de relaciones laborales diferente a la del resto de España, porque tenemos dos sindicatos que no están en el ámbito nacional y además son los dos primeros -ELA y LAB-".

"En la Comunidad Autónoma Vasca se ha tenido un acuerdo interprofesional que ha sido el que ha dado pie al resto de negociaciones, queremos preservar eso, porque tal y como está la legislación, está colgado de un hilo. Alguien plantea en un juzgado determinado la cuestión y eso caería. Queremos proteger eso, un acuerdo en el que la patronal vasca y los sindicatos han hecho una unidad, queremos preservarlo y por supuesto lo querrá Navarra, que tiene otro ecosistema sociolaboral distinto, que pudiéramos crear ese ecosistema propio que da mayor flexibilidad y que facilita las relaciones laborales. Les dijimos que es fundamental y ni caso", ha asegurado.

A continuación, Esteban ha dicho que no entiende que se negocie una mayoría social con patronal y sindicatos y no se negocie otra en el Congreso, que "es donde está la representación popular". "Es complicado que se haya hecho a través de decreto ley, lo puedo entender, más allá de las mayorías en el Parlamento, porque hay una presión europea, pero negocia también una mayoría parlamentaria", ha indicado.

Así, el diputado ha afirmado que "la base está hecha, el acuerdo en un porcentaje extenso está hecho, pero algunas pequeñas modificaciones son perfectamente asumibles, no rompen el núcleo del pacto y deberían salir adelante, y si no, no pueden decir que no están advertidos, se lo hemos dicho por activa y por pasiva". Ha reiterado, por tanto, que con el actual contenido, "no podemos apoyar" la reforma laboral.

Aitor Estaban ha señalado que "hay que intentar buscar" el acuerdo "con unos pequeños retoques que no van a suponer que se caiga el mundo para empresarios y sindicatos, al revés, es gestionar mejor una realidad". "Se ha buscado la mayoría en el ámbito social, igual hay que explicar que ahora toca la mesa de diálogo parlamentario y tendrán que sacarlo adelante, y tendrán que entender todos que no pasa nada, porque además estos retoques no van al núcleo, no van a generar ningún problema en Europa. No puede ser que no se busque -el consenso político- y ahora a tragar", ha dicho.