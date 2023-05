Pocholo escribe a Marta Riesco por error creyéndose que era Marta Peñate

MADRID, 17 (CHANCE)

Lo que ha vivido Marta Riesco estas últimas semanas ha sido una fantasía, que como no podía ser de otra manera, ha querido compartir con todos sus seguidores al igual que todas las buenas noticias que tiene entre manos y que va desgranando poco a poco. La periodista ha desvelado que hace unos días recibió un mensaje de Pocholo, pero lo cierto es que no era ella la destinataria... ¿en qué ha quedado esta historia?

Después de compartir plató con Marta Peñate en 'Supervivientes 2023', Pocholo quiso mandarle un mensaje de lo más cariñoso -y atrevido- a la colaboradora, pero se equivocó de Marta y acabó en el perfil de la Riesco... Sin pensárselo dos veces, decidió escribirle lo siguiente: "Lobiuuuuu marta eres muy divertida y estás como un pan!!!! Me encantó estar a tu vera".

La periodista recibió el mensaje, pero no le contestó puesto que sabía que no era ella la destinataria del mensaje ya que "yo a Pocholo no le he visto en mi vida" confesaba a través de sus stories en Instagram. Esta mañana, Marta Riesco se ha despertado con otro mensaje de él: "Marta me he confundido de persona. Creí eras marta pélate. No volverá a pesar".

El tío de Bosco ha querido rectificar y le mandaba esas palabras -mal escritas- a la periodista, provocándole una sorpresa impensable: "No sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Peñate o que me diga 'no volverá a pesar' en vez de 'a pasar'".

"Creo que Marta Peñate y Pocholo tienen que conocer esta historia" ha desvelado la Riesco por su Instagram, queriendo que sus seguidores hicieran la magia de las redes sociales para que ambos, pero en especial la colaboradora de televisión, conozcan esta historia que le ha hecho tanta gracia a la periodista.