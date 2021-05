Pocholo nos confiesa estar muy contento con su participación en 'El Desafío'

MADRID, 8 (CHANCE)

Son muchos los rostros conocidos que estamos viendo en el programa de Antena Tres 'El Desafío', como Jesulín de Ubrique, Normal Duval o María Pombo... también Pocholo, quien nos ha confesado que está como loco de contento por participar en un programa como este donde parece que el buen rollo prima entre los compañeros.

"La verdad que increíble, ¿no? un programazo de locos y con muchas ganas. Tengo una prueba bastante divertida, harto, difícil y bueno, vamos a ver qué pasa, con muchas ganas" nos confesaba el concursante cuando le preguntamos por esta nueva aventura televisiva.

El aristócrata también nos confesaba que no tenía miedo a nada a pesar de la dificultad de su prueba: "El miedo no existe, mi amor" y en cuanto a las pruebas que le ha tocado hacer, nos explicaba que: "No te digo que juego es porque igual no lo puedo decir, pero lo mío tiene riesgo, aunque no es peligroso".

De lo más seguro sobre su participación en el programa, Pocholo ha mandado un mensaje a todos sus compañeros y es que parece que va con fuerza: "Que tengan cuidado conmigo. Sabes que hay artistas de tres clases, ¿no? artistas, artistas de cuidado y cuidado con el artista que soy yo".