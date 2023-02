Podemos acusa al PP de ser "el partido de la cloaca" y pregunta a Feijóo si los imputados en Kitchen son "gente de bien"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al PP de ser el partido de las "cloacas" y un "problema para la democracia", además de preguntar al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, si la "gente de bien" son los múltiples condenados e imputados de su partido.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado para el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz 15 años de cárcel por 'Kitchen', un presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del partido y sus dirigentes, situando el origen de este supuesto espionaje en el Ministerio pero advirtiendo de que no puede descartarse que en el mismo participaran "personas de diferentes instancias".

Para Fernández, este caso supone "otro entramado más" que evidencia que el PP se convirtió en una "máquina de delinquir" durante la presidencia de Mariano Rajoy y que "no tenía dudas en usar" a aparatos del Estado para perseguir a adversarios políticos e, incluso, a dirigentes de su formación cuando están "fuera de control".

"El PP es el partido de la corrupción, el partido de las cloacas, el partido de Villarejo, del uso de fondos reservados y de los pagos en 'b'. El PP es el partido de las cloacas, las comisiones y de los chanchullos", ha recriminado el coportavoz de Podemos.

También ha lanzado que el actual líder del PP llegó al frente del partido tras la "defenestrar" al anterior presidente Pablo Casado cuando cuestionó el contrato que otorgó la Comunidad de Madrid a una empresa en la que trabajaba el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Esto nos lleva a preguntar si para Feijóo esto lo que el denomina gente de bien, si para el señor Feijóo la gente de bien es el narcotraficante Marcial Dorado, con quien veraneaba y pasaba ratos en su barco. Si son los múltiples condenados e imputados de su partido", ha criticado finalmente Fernández.