Podemos apuesta por destinar el cheque de 12.000€ de Escrivá a contratar jóvenes y no a incentivar jubilaciones tardías

Advierte de que el ministro debe plantear una reforma "más ambiciosa" y cumplir con el acuerdo de gobierno de coalición

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos difiere del cheque de 12.000 euros a las personas que opten por retrasar su jubilación planteado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y apuesta por destinarlo a incentivar 'contratos relevo', incentivando con esa cantidad la contratación de personal joven para que releven a los empleados que llegan a la edad de jubilarse.

Además, reitera su "advertencia clara" al ministro sobre la necesidad de cumplir el acuerdo de gobierno y presentar una reforma "más ambiciosa" del sistema de pensiones, que pasa por derogar el factor de sostenibilidad y garantizar la revalorización de las pensiones.

La diputada del grupo confederal y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha reiterado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, que seguirán dando la "matraca" a Escrivá para "defender el sistema público de pensiones" y garantizar su "suficiencia", es decir, la capacidad de tener prestaciones "justas".

Y es que ha enfatizado que el acuerdo de gobierno de coalición, suscrito por PSOE y Unidas Podemos, recoge un "compromiso clarísimo" con los pensionistas, que pasa entre otras cosas por garantizar ese "poder adquisitivo".

La parlamentaria ha insistido en que la suficiencia de las pensiones pasa por eliminar el factor de sostenibilidad, que "en la práctica" implicaría "perder cuantía de las pensiones a medio plazo".

También ha dicho que hay dos cuestiones que preocupan a su formación. Una es incentivar el retraso de la jubilación con ese cheque de 12.000 euros. En su lugar, abogan por usar ese dinero en fomentar 'contratos relevo', medida que no es nueva en el programa de Unidas Podemos, para que personas jóvenes se incorporen al mercado laboral, máxime en una situación de paro "absolutamente desbocada".

También le inquieta que miles de ciudadanos tengan que alargar su estancia en el mercado laboral no porque les apetezca, sino al "no tener otra opción" por querdarles una pensión "insuficiente". De esta forma, garantizar esa revalorización debe centrar la reforma del gobierno y, en consecuencia, recordaron esa obligación a Escrivá.

Sobre la revalorización de las pensiones al IPC, ha apuntado que es una reivindicación no solo de Unidas Podemos sino también de sindicatos y colectivos de justicia, pues es una cuestión "de justicia" que no se pierda poder adquisitivo.

NO ENTIENDEN POR QUÉ "NO ECHA MANO" DEL CONSENSO EN EL PACTO DE TOLEDO

Pero esta iniciativa "no es suficiente" y, por tanto, piden al ministro que se acoja a los mecanismos abordados en el Pacto de Toledo, pues no entiende por qué "no echa mano" a esos "consensos" para desplegar una reforma "más ambiciosa". "No es suficiente con el índice de revalorización al IPC, tenemos que ir un poco más allá (...) para dar seguridad a los pensionistas de hoy y mañana".

Vidal ha subrayado que esperan que Escrivá traiga un proyecto de reforma de las pensiones, dado que ayer no dio una fecha concreta en el Congreso, y ha apuntado que cuando analicen el contenido completo decidirán su voto. Así, ha puesto de manifiesto que Unidas Podemos "no se va a mover de la defensa de pensiones dignas, suficientes y de un sistema público".

Por tanto, el grupo parlamentario se reafirma en su defensa "férrea" del pacto de gobierno de cara a cumplir uno de los compromisos adquiridos en la coalición, algo que también han transmitido los ministros de Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo.

Fuentes de la formación morada han destacado que la reforma de las pensiones está en el ámbito del diálogo social y esperan que éste se circunscriba al programa de Gobierno.