Podemos avisa contra la propuesta del Gobierno sobre cáculo de pensiones: "Recortar no es el camino"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha pronunciado contra la propuesta del Gobierno para ampliar el cálculo de la pensión por considerar la medida "no es el camino", porque supone aplicar un "recorte" que afecta especialmente a los colectivos con más dificultades.

"Es un recorte que dificulta el acceso a las pensiones", ha indicado Asens durante una rueda de prensa en el Congreso, a lo que ha añadido que, además, en tiempos de crisis "los derechos no pueden recortarse".

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasa por ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

En este sentido, Asens sostiene que "dificultar" el acceso a las pensiones "no es el camino", lo que a su juicio no ha sido "fruto de ningún pacto" en el seno del Gobierno de coalición y además "da la espalda a los actores sociales".

Con ello, Asens ha incidido en que la "discrepancia" no surge únicamente en su formación, sino que también se han pronunciado en contra los actores sociales --sindicatos y patronal--. "Tanto los empresarios como los sindicatos no están apoyando esta medida, no es una cuestión de discrepancias de nosotros con la propuesta, sino que va más allá", ha señalado.