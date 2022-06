Podemos avisa al PSOE: no apoyará la ley de equidad sanitaria si en el Congreso no se blinda la desprivatización

Echenique ve "laxa" la postura de su socio y pide más contundencia para evitar que gobiernos de derecha hagan lo que quieran

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos reclamará durante el trámite parlamentario de la ley de equidad sanitaria modificaciones para restringir la "privatización" en la sanidad pública y ha advertido al PSOE de que, en caso de no haber cambios en ese sentido, la ley no saldrá adelante.

Así lo han trasladado el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y el diputado y candidato de Por Andalucía por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, ante la aprobación prevista hoy en el Consejo de Ministros de este partes de dicho proyecto de ley, paso previo para comenzar su tramitación en la Cámara Baja.

De esta forma, los integrantes del Ejecutivo de coalición evidencian sus diferencias sobre este punto, que se suman a los choques en otras materias como en la reforma fiscal o el impuesto a las grandes fortunas, que promovieron los morados pero los socialistas votaron en contra.

En Twitter, Echenique ha defendido que esta ley propuesta por el Ministerio de Sanidad debe ser modificada en el parlamentario para "derogar de verdad" la ley 15/1997, promovida por el Gobierno que presidió José María Aznar, y que habilita la gestión indirecta en la sanidad pública. "Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el Congreso", ha advertido.

De hecho, los morados ya avanzaron el año pasado sus planes para suprimir la ley desplegada por el PP y ya avanzaron que rechazaban la redacción propuesta por el Ministerio de Sanidad. Ayer, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, enfatizó que han trasladado al PSOE su preocupación ante la propuesta de la ministra Carolina Darias, por entender que no cierra la puerta a las privatizaciones de centros sanitarios.

QUIEREN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD EN ANDALUCÍA

Mientras, Delgado ha lamentado que la proposición de ley, como está articulada ahora, no va a modificar el marco normativo que permite "privatizar" la sanidad y ha coincidido en que si no hay cambios en su andadura en el Congreso, la normativa "no va a salir".

También ha recalcado que la coalición 'Por Andalucía' peleará por asumir la gestión de la Consejería de Sanidad en Andalucía si tras los comicios del 19J se gesta un cambio de gobierno progresista.

ECHENIQUE RECONOCE AVANCES PERO NO SON SUFICIENTES

A su vez, Echenique ha reconocido "ciertos avances" en la ley de equidad en los que se debe profundizar dentro del trámite parlamentario, pues reconoce que se avanza en "materia de eliminación de copagos en material protésico o en transporte sanitario no urgente, al menos, para los colectivos más vulnerables."

También ve progresos en la "consecución efectiva de la universalidad de la sanidad para todas las personas", aunque su grupo quiere profundizar en esas materias para "asegurar al máximo que los gobiernos autonómicos de Vox no violen los derechos humanos,

Sin embargo, Echenique admite que los socios todavía están "muy lejos" y es en la cuestión de la gestión indirecta en sanidad, pues Unidas Podemos quiere eliminar la ley 15/1997 más allá del "avance retórico según el cual se define al sistema público de gestión directa como prioritario y se circunscribe la privatización de servicios solamente a situaciones excepcionales".

"Los expertos nos dicen que la redacción actual no tendrá efectos", ha ahondado el dirigente de la formación morada para reprochar que esa definición de "excepcionalidad" que lleva a cabo la ley "es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana".

"Si algo nos ha enseñado la pandemia de la COVID-19 es que nuestra sanidad pública es uno de los mayores tesoros que tiene España. Por eso, es inaceptable que sigamos permitiendo su desmantelamiento y su privatización. Nosotros lo tenemos claro", ha zanjado.